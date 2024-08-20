Пасечник рассказал о ситуации в ЛНР после вторжения ВСУ в Курскую область

Нападение украинской армии на Курскую область не создало угрозы для линии боевого соприкосновения в ЛНР. Там наблюдается стабильная ситуация, предпосылок для ее изменения нет. Об этом сообщил губернатор республики Леонид Пасечник.
"Ситуация стабильна. У меня нет информации, что есть какая-то напряженность. Линия фронта стабильна, и предпосылок для ее изменения никаких нет", — заявил Пасечник после заседания содружества "Донбасс", проходящего в Ростове-на-Дону в правительстве региона.
По его словам, украинские войска стали чаще обстреливать Кременную и начали выпускать все больше снарядов по городу, в том числе по гражданским объектам с целью вызвать большую социальную напряженность. Пасечник добавил, что это никак не влияет на ситуацию на фронте.
Согласно последним данным Министерства обороны России, украинская армия потеряла на курском направлении с 6 августа свыше 4130 военнослужащих, а также 58 танков, 50 БТР и 299 БМП.
Фото: kremlin.ru
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