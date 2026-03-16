Пасха в 2026 году: когда лучше всего красить яйца и печь куличи, советы священника, история праздника, что нельзя делать в этот день

Подготовку к Пасхе традиционно лучше проводить в последние дни Страстной недели — в четверг и пятницу. Об этом NewsInfo.Ru рассказал отец Андрей (Сапунов).

По его словам, именно это время считается наиболее подходящим для приготовления праздничных блюд, включая куличи и крашеные яйца.

"Мы всегда готовимся где-то в течение четверга-пятницы. До Пасхи это, наверное, самое лучшее время, которое можно потратить на подготовку к празднику", — сказал Сапунов.

Священник также напомнил, что в эти дни для православных важно не только заниматься бытовой подготовкой, но и посещать богослужения. Особое значение имеет Чистый четверг, когда в храмах проходят службы, посвящённые воспоминанию евангельских событий последних дней земной жизни Христа.

"В четверг вечером читаются двенадцать страстных Евангелий — это воспоминание событий, происходивших со Христом, которые важно помнить каждому православному христианину", — отметил отец Андрей.

Сапунов добавил, что церковных запретов на покупку куличей в магазинах не существует. По его словам, приготовление куличей дома — скорее семейная традиция, которая позволяет провести время вместе, но при необходимости их можно приобрести в магазине.

"В церкви нет каких-то строгих правил относительно куличей, яиц и пасхи. Это больше традиция. Покупать куличи можно, никаких проблем с этим нет", — пояснил священник.

Говоря о духовной подготовке к Пасхе, он подчеркнул, что верующим рекомендуется соблюдать пост, посещать богослужения и готовиться к причастию. В последние дни перед праздником важно уделить время молитве, размышлению и духовной подготовке.

"Главное — постараться подготовиться, особенно в последние дни, помолиться, почитать духовную литературу и достойно подойти к причастию", — заключил Сапунов.

Пасха, или Светлое Христово Воскресение, — это древнейший и самый важный христианский праздник, установленный в честь чудесного воскресения Иисуса Христа на третий день после его распятия. История этого события уходит корнями в евангельские времена и символизирует для верующих победу жизни над смертью, света над тьмой и искупление грехов человечества. В народном сознании праздник неразрывно связан с окончанием Великого поста и весенним обновлением природы, а его главные символы — куличи и крашеные яйца — напоминают о возрождении и вечной жизни.

В 2026 году православный мир отмечает Пасху 12 апреля. Дата праздника ежегодно рассчитывается по лунно-солнечному календарю и выпадает на первое воскресенье после весеннего полнолуния, следующего за днем весеннего равноденствия. Весь период подготовки к этому дню сосредоточен на последней, Страстной неделе, когда верующие вспоминают последние дни земной жизни Христа, посещают особые богослужения и занимаются домашними хлопотами, чтобы встретить праздник с чистыми помыслами и накрытым столом.