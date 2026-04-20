Пары пива пустили в ход против кашля и насморка: с безопасностью все оказалось не так радужно
Пивные ингаляции не относятся к стандартным медицинским процедурам, не считаются доказанным методом лечения заболеваний верхних дыхательных путей и в отдельных случаях даже могут вызвать раздражение слизистой. Об этом в беседе с NewsInfo рассказал психиатр-нарколог, главный врач ООО "ПСКЛИНИКА" Александр Панов.
Ранее стало известно, что в московской клинике запустили услугу "пивных ингаляций", которую позиционируют как способ оздоровления организма и дыхательных путей. По задумке, пары хмеля должны помогать при кашле, насморке и боли в горле, а также давать согревающий эффект.
Панов отметил, что подобные процедуры могут подаваться как необычный способ лечения, однако с практической точки зрения ориентироваться стоит на проверенные медицинские подходы. В клинической практике для ингаляций применяются специальные растворы, а не алкогольные напитки.
"С точки зрения доказательной медицины пивные ингаляции не относятся к стандартным медицинским процедурам. Для ингаляций обычно применяются специализированные растворы, предназначенные именно для такого использования. Пары пива и алкоголя не являются признанным методом лечения заболеваний верхних дыхательных путей. Более того, в ряде случаев они могут вызвать раздражение слизистой. Поэтому при лечении лучше использовать проверенные препараты, которые входят в доказательные базы и рекомендуются ЛОР-врачами и терапевтами", — подчеркнул он.
Панов также указал, что такая процедура вряд ли приведет к последствиям, которые могут заметно сказаться на повседневной активности. По его оценке, если человек все же решится на пивные ингаляции, существенного влияния на способность управлять автомобилем они, скорее всего, не окажут.
"После такой ингаляции, скорее всего, можно садиться за руль, потому что алкоголь в этом случае не принимается внутрь, а пары быстро улетучиваются. Не думаю, что после нее возникнет какая-то значимая концентрация алкоголя в крови, способная повлиять на управление автомобилем. Может остаться запах, который способен смутить инспектора, поэтому для подстраховки лучше подождать хотя бы час. Либо можно воспользоваться портативным алкотестером и сделать пробный выдох", — заключил специалист.
