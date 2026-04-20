Пары пива пустили в ход против кашля и насморка: с безопасностью все оказалось не так радужно

Пивные ингаляции не относятся к стандартным медицинским процедурам, не считаются доказанным методом лечения заболеваний верхних дыхательных путей и в отдельных случаях даже могут вызвать раздражение слизистой. Об этом в беседе с NewsInfo рассказал психиатр-нарколог, главный врач ООО "ПСКЛИНИКА" Александр Панов.

Ранее стало известно, что в московской клинике запустили услугу "пивных ингаляций", которую позиционируют как способ оздоровления организма и дыхательных путей. По задумке, пары хмеля должны помогать при кашле, насморке и боли в горле, а также давать согревающий эффект.

Панов отметил, что подобные процедуры могут подаваться как необычный способ лечения, однако с практической точки зрения ориентироваться стоит на проверенные медицинские подходы. В клинической практике для ингаляций применяются специальные растворы, а не алкогольные напитки.

"С точки зрения доказательной медицины пивные ингаляции не относятся к стандартным медицинским процедурам. Для ингаляций обычно применяются специализированные растворы, предназначенные именно для такого использования. Пары пива и алкоголя не являются признанным методом лечения заболеваний верхних дыхательных путей. Более того, в ряде случаев они могут вызвать раздражение слизистой. Поэтому при лечении лучше использовать проверенные препараты, которые входят в доказательные базы и рекомендуются ЛОР-врачами и терапевтами", — подчеркнул он.

Панов также указал, что такая процедура вряд ли приведет к последствиям, которые могут заметно сказаться на повседневной активности. По его оценке, если человек все же решится на пивные ингаляции, существенного влияния на способность управлять автомобилем они, скорее всего, не окажут.