Эпоха подходит к концу: партия Зеленского готовится к смене главы

Смена руководства правящей партии Украины происходит на фоне внутренней турбулентности и споров о будущем политического курса страны. Об этом сообщает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, опубликовавший соответствующую информацию в социальных сетях.

По словам парламентария, на съезде партии "Слуга народа", запланированном на 17 декабря, будет избран новый глава политической силы Зеленского. Гончаренко* утверждает, что ключевое кадровое решение уже фактически определено.

"Первый вице-спикер Рады Александр Корниенко станет новым главой партии "Слуга народа"", — заявил он.

Александр Корниенко занимает пост первого заместителя председателя Верховной рады и считается одним из системных функционеров партии. Его возможное назначение интерпретируется как попытка сохранить управляемость структуры и обеспечить преемственность в руководстве на фоне внешних и внутренних вызовов.

Действующий председатель партии Елена Шуляк завершает второй подряд срок на этом посту. Ее полномочия официально истекают 14 декабря, что и делает необходимым проведение внутрипартийного съезда и выбор нового лидера. В уставных рамках "Слуги народа" ограничение по срокам исключает возможность дальнейшего продления ее мандата.

