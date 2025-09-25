Когда любовь заходит в родзал: почему всё больше женщин выбирают партнёрские роды

Современные родильные дома всё чаще практикуют партнёрские роды. Это не просто дань моде, а эффективный способ помочь женщине чувствовать себя спокойнее и увереннее в самый важный момент её жизни. Присутствие близкого человека рядом в родзале снижает тревожность, облегчает схватки и делает процесс более комфортным.

Почему партнёрские роды полезны

Присутствие мужа или другого близкого человека помогает женщине психологически. Она получает поддержку, внимание и уверенность, что рядом есть тот, кто поможет справиться со страхами.

"Партнерские роды — это не только эмоциональная поддержка для женщины, но и уникальная возможность всей семье пережить момент появления ребенка вместе", — отметила врач-акушер-гинеколог Ирина Добровольская.

Партнёр может делать массаж, помогать в дыхательных упражнениях, поддерживать женщину в минуты схваток. Для мужчины или другого сопровождающего участие в родах — это возможность сразу почувствовать связь с ребёнком, глубже понять переживания женщины и укрепить отношения в семье.

Условия для участия в родах

Чтобы присутствовать на родах, партнёр должен соответствовать ряду медицинских и организационных требований:

размещение роженицы в отдельном родильном боксе;

наличие анализа крови на антитела к кори (IgG) с уровнем не ниже 0,18 МЕ/мл, срок действия — 3 года;

при низком титре требуется вакцинация или ревакцинация каждые 10 лет;

наличие справки о вакцинации или прививочного календаря;

чистая сменная одежда и обувь: хлопчатобумажные брюки и футболка, моющаяся обувь (сабо, шлёпанцы), носки.

Ограничения и исключения

Медучреждение оставляет за собой право не допустить партнёра в родильный блок при наличии признаков ОРВИ, высокой температуры или неблагоприятной эпидемиологической обстановки, например во время сезонных вспышек инфекций.

Замена одного партнёра на другого возможна только при наличии у нового сопровождающего полного пакета документов и анализов.

Если женщина поступает сразу в индивидуальный родильный бокс, партнёр может пройти вместе с ней. При поступлении в общую дородовую палату сопровождающий не допускается. Однако позже, во время активной фазы родов, партнёр может присоединиться на любом этапе или находиться рядом в течение первых двух часов после рождения ребёнка.

Сравнение: роды с партнёром и без него