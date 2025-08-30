Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Йога
Йога
© flickr.com by Dave Rosenblum is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:50

Акройога для двоих: позы, которые сближают сильнее любых слов

Инструкторы акройоги Арнольд и Кулридж назвали эффективные позы для партнеров

Йога помогает лучше почувствовать тело, дыхание и ум, но если хочется не только укрепить себя, но и наладить контакт с близким человеком, стоит попробовать акройогу. Это сочетание йогических асан и акробатики, выполняемых в паре. Практика развивает доверие, баланс и взаимопонимание, а заодно дарит массу ярких впечатлений.

Акройога как способ общения

Занятия в дуэте помогают выйти за рамки привычного и научиться работать в тандеме.

"Акройога выводит людей из их "пузырей". Она раскрывает в них другую сторону", — сказал инструктор Николас Кулридж.

Его партнёрша, Дана Арнольд, отмечает, что совместные упражнения укрепляют тело и позволяют лучше понимать друг друга. Их дуэт путешествует по США, обучая акройоге на мастер-классах, и вдохновляет тысячи людей в соцсетях.

Базовые позы для двоих

Back-to-Back Squat

Эта поза хороша для разогрева и тренировки квадрицепсов. Партнёры становятся спиной друг к другу, прижимаясь от плеч до таза, и синхронно опускаются в присед. Главное — равномерное давление и постоянное взаимодействие.

Bird

Классическая поза для проработки стабилизаторов. Один партнёр лежит на спине и поднимает второго ногами.

"Техника важна. Когда попадаешь в правильную позу, всё даётся без усилий", — сказал инструктор Николас Кулридж.

Для безопасности полезно пригласить споттера.

Whale

Этот вариант помогает раскрыть грудной отдел и растянуть плечи. Лежащий на спине партнёр поднимает второго, упираясь стопами в лопатки. В результате получается красивая арка с выраженным прогибом.

Chair

Поза-"стул" развивает спину и учит держать осанку. Лежащий на спине партнёр опирается стопами в ягодицы второго, который садится сверху, а затем поднимается, балансируя на опоре.

Throne

Одна из самых фотогеничных позиций. "Трон" требует хорошей координации: верхний партнёр сидит прямо, обвивая ногами опорного, а тот удерживает равновесие, подложив под крестец небольшой валик для устойчивости.

Более сложные позиции

Backfly

Здесь верхний партнёр прогибается назад, упираясь поясницей в стопы лежащего. Вариации рук и ног позволяют разнообразить выполнение и сделать позу более эффектной.

Tripod

Инверсия для опытных практиков. Верхний партнёр опирается плечами в ладони лежащего, переносит вес и поднимает ноги вверх, выполняя стойку в паре.

Folded Leaf

Эта позиция напоминает массаж: верхний партнёр наклоняется вперёд, расслабляя плечи и бёдра, а нижний получает растяжку икр.

"Некоторые позы похожи на массаж или прокатку роликом из пены", — сказала инструктор Дана Арнольд.

Standing on Shins

Один из самых силовых вариантов: верхний встаёт на голени нижнего, удерживая равновесие за руки. Нагрузка приходится на ноги базы, и упражнение требует подготовки.

Bird on Hands

Поза из разряда "эффектных финалов" — напоминает знаменитый подъём из фильма "Грязные танцы". Разница в том, что здесь верхний балансирует на руках партнёра, вытягиваясь в "супермена". Нижний стабилизирует позу плечами и корпусом.

Акройога объединяет в себе йогу и акробатику, превращая занятие в весёлый и полезный совместный опыт. Эти упражнения укрепляют мышцы, развивают гибкость и баланс, а главное — учат доверять и слышать друг друга.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стив Стоунхаус из Body Fit Training рассказал о плюсах и минусах утяжелённых жилетов сегодня в 0:50

Когда нагрузка становится опасной: тёмная сторона бега с жилетом

Утяжелённый жилет может сделать ваши тренировки короче и эффективнее. Но скрытые риски заставляют задуматься: стоит ли игра свеч?

Читать полностью » Что происходит с телом при ежедневных выпадах: советы и риски от специалистов сегодня в 0:30

Что произойдёт, если делать выпады каждый день? Эффекты, которые могут вас удивить

Почему не стоит делать выпады каждый день, и как безопасно включить их в свою тренировочную программу.

Читать полностью » Меган-Мари Делегас: какие упражнения укрепляют ноги и улучшают баланс при ходьбе по лестнице сегодня в 0:10

Ступеньки раскрывают тайну силы организма: что говорит тело при подъёме

Как простые упражнения с собственным весом помогут без боли и усталости подниматься по лестнице — и почему это важно для здоровья всего тела.

Читать полностью » Падел официально аккредитован в России: история, правила и стоимость игры вчера в 23:58

Падел покорил Испанию и теперь штурмует Россию

Падел стремительно завоевывает популярность: простые правила, зрелищность и доступность делают его спортом будущего. Но есть и свои риски.

Читать полностью » Теннисистка Серена Уильямс призналась в похудении на 15 кг после родов вчера в 23:27

Тренировки не помогали: что действительно помогло Серене похудеть на 15 кг

Серена Уильямс похудела на 15 кг и призналась, что секрет её успеха связан не с тренировками, а с помощью специальных препаратов.

Читать полностью » Врачи признали фридайвинг одним из самых рискованных видов спорта из-за скрытых опасностей вчера в 22:53

Внизу манит эйфория, наверху ждёт обморок: двойная ловушка фридайвинга

Фридайвинг кажется медитацией в воде, но каждый метр глубины может скрывать смертельную ловушку. Какие опасности ждут спортсмена под водой?

Читать полностью » Чемпион мира по самбо показал упражнения для укрепления мышц спины дома вчера в 22:26

Супермен на ковре: как это смешное упражнение спасает от сутулости

Двукратный чемпион мира по самбо рассказал, как укрепить мышцы спины дома без спортзала — понадобятся лишь бутылки с водой и эластичная лента.

Читать полностью » Тренер назвал преимущества кроссового бега для здоровья и выносливости вчера в 21:46

Асфальт против грязи: почему кросс даёт бегунам больше, чем шоссе

Кросс — бег по пересечённой местности, где каждая трасса уникальна. Чем он отличается от шоссе и почему его стоит попробовать?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тина Танг: перенос гантелей offset waiter’s carry улучшает баланс и снижает риск травм
Еда

Как приготовить печень с луком на сковороде за 25 минут
Красота и здоровье

Курение и ожирение увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний в 12 раз
Еда

Как приготовить нежные котлеты из фарша без яйца по традиционному рецепту
Авто и мото

Эксперт "Автостата" Целиков назвал главную проблему поставок машин из Индии в Россию
Садоводство

Оживите свои огурцы в жару: техника сухого полива для стимуляции роста и защиты от перегрева
Дом

Уход за пылесосом: как избежать поломки и продлить срок службы устройства
Садоводство

Винная бутылка используется как система капельного полива для растений
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru