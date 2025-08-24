Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Влюблённые
Влюблённые
© commons.wikimedia.org by India Tupy is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:08

Как правильно фильтровать партнёров, чтобы не остаться без интима

Психологи установили связь между избирательностью и сексуальной активностью у одиноких людей

Казалось бы, чем выше требования к партнеру, тем реже случаются интимные контакты. Однако новое исследование, опубликованное на link. springer.com, опровергает этот стереотип. Оказывается, всё не так однозначно.

Жёсткие критерии — не всегда барьер

Международная группа ученых провела опрос среди 340 одиноких мужчин и женщин (18-40 лет) и выяснила: люди, которые четко представляют, какие личностные качества для них важны, чаще ведут регулярную половую жизнь.

"Чем конкретнее запросы, тем выше уверенность в выборе и вовлеченность в процесс. Это увеличивает шансы на сексуальные контакты", — отмечают исследователи.

Но есть нюанс: если человек слишком придирчиво оценивает анкеты на сайтах знакомств, особенно по внешности, это, наоборот, снижает его шансы на успех.

Причина или следствие?

Учёные подчеркивают: пока нельзя утверждать, что именно избирательность влияет на количество встреч. Возможно, всё наоборот:

  • неудачи в отношениях заставляют людей завышать требования.
  • излишняя фильтрация на ранних этапах (например, по фото) сокращает потенциальные возможности.

Эксперты планируют продолжить изучение этой темы, чтобы выявить причинно-следственные связи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Роботы исследуют лунные вулканические туннели: главная цель миссии сегодня в 8:33

Марсианские хроники начинаются: роботы исследуют лавовые пещеры в поисках жизни

Роботы-спелеологи отправятся исследовать лавовые трубки на Луне и Марсе. Успешные испытания открывают новые перспективы для поиска следов жизни и создания баз.

Читать полностью » Научный прорыв: как нейроинтерфейс преобразует воображаемую речь в реальную коммуникацию сегодня в 7:33

Мысли обретают голос: прорывной нейроинтерфейс позволяет людям с параличом говорить, просто представляя слова

Революционный нейроинтерфейс позволяет парализованным людям преобразовывать мысли в речь, просто представляя слова. Новый комфортный подход, основанный на воображении, показывает 74% точности, открывая новые горизонты для восстановления коммуникации.

Читать полностью » 75 миллионов лет: удивительная находка в Парке динозавров раскрывает секреты эволюции сегодня в 6:33

Как одна стрекоза, найденная в Парке динозавров, переписала историю эволюции насекомых

Студент сделал поразительное открытие в Альберте: обнаружен фрагмент крыла стрекозы мелового периода. Эта первая находка такого рода в Канаде проливает свет на эволюцию насекомых и древние экосистемы, раскрывая тайны жизни 75 миллионов лет назад.

Читать полностью » Прорыв в изучении углерода: стабилизирован циклический углерод при комнатной температуре сегодня в 5:33

48 атомов, пленённых в кольцо: разгадан секрет стабильности углерода – ждёт ли нас революция

Учёные стабилизировали циклический углерод C48 при комнатной температуре! Этот прорыв в изучении углерода открывает возможности для новых технологий на основе углеродных материалов.

Читать полностью » Американские физики предложили производить тритий для термоядерного синтеза из отходов атомных реакторов сегодня в 4:12

То, что считалось смертельно опасным десятилетиями, сегодня превращают в топливо будущего

Учёный предложил получать редкий изотоп для ядерного синтеза прямо из ядерных отходов. Это решение может изменить будущее мировой энергетики.

Читать полностью » Перовскитные солнечные элементы показали эффективность 37,6% при комнатном освещении — Advanced Functional Materials сегодня в 3:20

Солнечные панели устарели: новая технология работает даже в темноте комнаты

Учёные разработали солнечные элементы, которые работают от комнатного света и в шесть раз эффективнее кремниевых панелей. Это может изменить миллиарды гаджетов.

Читать полностью » IBM и NASA разработали ИИ, предсказывающий мощные солнечные вспышки сегодня в 2:38

Искусственный интеллект впервые предсказал гнев Солнца — человечество в шоке

Учёные IBM и NASA представили модель Surya, способную предсказывать солнечные вспышки точнее существующих методов и доступную для исследований в открытом доступе.

Читать полностью » Жители Антарктиды и юга Новой Зеландии увидят до 86% покрытия Солнца при затмении 21 сентября сегодня в 1:26

Жители юга Новой Зеландии проснутся 21 сентября в удивительном свете — редкость для всего мира

Редкое частное солнечное затмение совпадёт с равноденствием и подарит зрелище рассвета в тени Луны жителям Новой Зеландии и Антарктиды.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Филлип Хиггинс назвал причины снижения подвижности плеч и спины
Еда

Квашеную капусту тушат отдельно и соединяют со свежей для сочности и вкуса
Садоводство

Калужская область удивила дачников простым способом превратить склон в декоративный элемент
Дом

Пошаговый план борьбы с молью и профилактика её появления — рекомендации экспертов
Красота и здоровье

Учёные назвали робало одной из самых полезных рыб Средиземноморья
Красота и здоровье

Гарвардские эксперты рассказали, чем опасно чрезмерное отшелушивание кожи
Дом

Как защитить дом от пылевых клещей: температура, влажность и уборка
Спорт и фитнес

Учёные Оклахомского государственного университета назвали основные причины травм позвоночника
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru