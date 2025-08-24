Как правильно фильтровать партнёров, чтобы не остаться без интима

Казалось бы, чем выше требования к партнеру, тем реже случаются интимные контакты. Однако новое исследование, опубликованное на link. springer.com, опровергает этот стереотип. Оказывается, всё не так однозначно.

Жёсткие критерии — не всегда барьер

Международная группа ученых провела опрос среди 340 одиноких мужчин и женщин (18-40 лет) и выяснила: люди, которые четко представляют, какие личностные качества для них важны, чаще ведут регулярную половую жизнь.

"Чем конкретнее запросы, тем выше уверенность в выборе и вовлеченность в процесс. Это увеличивает шансы на сексуальные контакты", — отмечают исследователи.

Но есть нюанс: если человек слишком придирчиво оценивает анкеты на сайтах знакомств, особенно по внешности, это, наоборот, снижает его шансы на успех.

Причина или следствие?

Учёные подчеркивают: пока нельзя утверждать, что именно избирательность влияет на количество встреч. Возможно, всё наоборот:

неудачи в отношениях заставляют людей завышать требования.

излишняя фильтрация на ранних этапах (например, по фото) сокращает потенциальные возможности.

Эксперты планируют продолжить изучение этой темы, чтобы выявить причинно-следственные связи.