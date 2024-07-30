Ираклий Кобахидзе, занимающий пост премьер-министра Грузии, выразил мнение, что в случае победы партии "Национальное движение", возглавляемой экс-президентом республики Михаилом Саакашвили, на предстоящих парламентских выборах против России может быть открыт второй фронт. Об этом сообщает грузинский "Первый канал".

Глава правительства спрогнозировал, что если гипотетически допустить возвращение к власти "Национального движения", то Грузия отстанет в вопросах евроинтеграции и других важных аспектах. Он выразил уверенность, что в случае реализации подобного теоретического сценария представителям этой политической силы не понадобится и недели, чтобы развернуть на территории страны второй фронт.

Представители правящей партии Грузии неоднократно высказывали опасения, что украинские официальные лица и их единомышленники из оппозиционной партии "Единое национальное движение" стремятся открыть в закавказской республике "второй фронт" против Российской Федерации. Руководство страны также давало обещания не допустить "украинизации" Грузии.

Выборы в парламент Грузии намечены на 26 октября. Оппозиционная партия "Единое национальное движение", возглавляемая бывшим президентом Михаилом Саакашвили, сформировала к выборам новое политическое объединение совместно с партией "Стратегия Агмашенебели" и другими силами.

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