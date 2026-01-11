Рабочий день сжимается: на Кубани выросло число занятых на сокращённом графике

В Краснодарском крае фиксируется рост числа работников, переведённых на режим неполного рабочего времени, хотя в масштабах региональной экономики этот показатель по-прежнему остаётся минимальным. Изменения затронули ограниченное число предприятий и не носят массового характера, однако динамика за год оказалась заметной. Об этом сообщает издание "Ведомости Юг" со ссылкой на данные министерства труда и социального развития региона.

Динамика занятости в конце 2025 года

По информации ведомства, в декабре 2025 года в режиме неполного рабочего времени в Краснодарском крае были заняты 677 человек в 13 организациях. По сравнению с концом 2024 года этот показатель вырос на 147 работников, что соответствует увеличению на 28%. Таким образом, за год число занятых в таком формате заметно прибавилось, хотя речь идёт о точечных изменениях.

В региональном минтруде подчёркивают, что переход на сокращённый график применяется работодателями как временная мера. Он позволяет компаниям адаптироваться к текущей экономической ситуации без радикальных решений в сфере занятости.

Отрасли с наибольшим числом сотрудников

Наибольшее количество работников, занятых в режиме неполного рабочего дня, зафиксировано в обрабатывающих производствах — 364 человека. Значительная доля также приходится на сельское хозяйство, где такой формат работы применялся в отношении 155 сотрудников.

Ещё 53 человека были переведены на неполный рабочий день в сфере транспортировки и хранения. Эти отрасли традиционно чувствительны к сезонным и конъюнктурным колебаниям, что отражается на формате занятости персонала.

Масштабы явления и межрегиональный контекст

Несмотря на рост абсолютных показателей, доля сотрудников, работающих неполный день, в Краснодарском крае остаётся крайне низкой — всего 0,02% от общей численности занятых в экономике региона. Это указывает на то, что речь не идёт о системном сокращении занятости.

Для сравнения, как ранее сообщали "Ведомости Юг", в Ростовской области в 2025 году на режим неполного рабочего времени перешли 16 предприятий, затронувшие 649 работников. Этот показатель оказался вдвое выше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что подчёркивает различия в региональной динамике.