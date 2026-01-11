Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Женщина докладывает на совещании
Женщина докладывает на совещании
© Pravda by Марина Лебедева is licensed under public domain
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:59

Рабочий день сжимается: на Кубани выросло число занятых на сокращённом графике

Число работников на неполном дне выросло на 28 процентов на Кубани — минтруд региона

В Краснодарском крае фиксируется рост числа работников, переведённых на режим неполного рабочего времени, хотя в масштабах региональной экономики этот показатель по-прежнему остаётся минимальным. Изменения затронули ограниченное число предприятий и не носят массового характера, однако динамика за год оказалась заметной. Об этом сообщает издание "Ведомости Юг" со ссылкой на данные министерства труда и социального развития региона.

Динамика занятости в конце 2025 года

По информации ведомства, в декабре 2025 года в режиме неполного рабочего времени в Краснодарском крае были заняты 677 человек в 13 организациях. По сравнению с концом 2024 года этот показатель вырос на 147 работников, что соответствует увеличению на 28%. Таким образом, за год число занятых в таком формате заметно прибавилось, хотя речь идёт о точечных изменениях.

В региональном минтруде подчёркивают, что переход на сокращённый график применяется работодателями как временная мера. Он позволяет компаниям адаптироваться к текущей экономической ситуации без радикальных решений в сфере занятости.

Отрасли с наибольшим числом сотрудников

Наибольшее количество работников, занятых в режиме неполного рабочего дня, зафиксировано в обрабатывающих производствах — 364 человека. Значительная доля также приходится на сельское хозяйство, где такой формат работы применялся в отношении 155 сотрудников.

Ещё 53 человека были переведены на неполный рабочий день в сфере транспортировки и хранения. Эти отрасли традиционно чувствительны к сезонным и конъюнктурным колебаниям, что отражается на формате занятости персонала.

Масштабы явления и межрегиональный контекст

Несмотря на рост абсолютных показателей, доля сотрудников, работающих неполный день, в Краснодарском крае остаётся крайне низкой — всего 0,02% от общей численности занятых в экономике региона. Это указывает на то, что речь не идёт о системном сокращении занятости.

Для сравнения, как ранее сообщали "Ведомости Юг", в Ростовской области в 2025 году на режим неполного рабочего времени перешли 16 предприятий, затронувшие 649 работников. Этот показатель оказался вдвое выше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что подчёркивает различия в региональной динамике.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Аэропорты юга России работают по сокращённому графику — Росавиация вчера в 11:35
Ночная пауза в небе: сразу несколько аэропортов России приостановили работу

Ночная приостановка работы сразу нескольких аэропортов затронула регионы от Поволжья до юга страны и изменила расписание рейсов.

Читать полностью » Два циклона формируют нестабильную погоду на Кубани — синоптик Леус вчера в 11:30
Два вихря столкнулись над Кубанью: погода пошла по нестандартному сценарию

Два циклона одновременно влияют на погоду в Краснодарском крае, создавая нестабильные условия, осадки и ветер при относительно мягких температурах.

Читать полностью » Цены на фитнес в Краснодарском крае выросли на 16 процентов — ЕМИСС 09.01.2026 в 15:01
Спорт стал дороже, интерес — выше: что происходит с фитнесом в Краснодарском крае

Фитнес на Кубани в 2025 году подорожал быстрее, чем в среднем по стране, но спрос на абонементы и посещаемость клубов продолжают расти.

Читать полностью » Кибермошенники похищают у жителей Кубани миллионы рублей — МВД Кубани 09.01.2026 в 14:57
Один день — девять жертв: кибермошенники устроили атаку на жителей Кубани

В Краснодарском крае за сутки зарегистрировали девять случаев кибермошенничества. Одна из жертв лишилась двух миллионов рублей из-за онлайн-знакомства.

Читать полностью » Шквалистый ветер до 35 мс ожидается в районах Кубани — Краснодарский гидрометцентр 09.01.2026 в 14:50
От +10 к гололёду: Кубань накрывает погодный сценарий с опасными поворотами

9 января Кубань накроют дождь, мокрый снег и штормовой ветер: синоптики предупреждают о резком похолодании и гололедице.

Читать полностью » Курьерская доставка входит в число самых растущих профессий — Авито Юг 09.01.2026 в 14:42
Доход зависит от погоды и выходных: почему курьеры стали зарабатывать больше

В Краснодарском крае спрос на курьеров продолжает расти: число вакансий увеличилось на 9%, а интерес соискателей — на 24%.

Читать полностью » Число погибших на воде в Крыму снижается на 20 процентов — ГУ МЧС Крыма 09.01.2026 в 13:23
Купальный сезон без привычных потерь: на воде в Крыму произошёл важный перелом

В Крыму подвели итоги купального сезона: благодаря системной профилактике

Читать полностью » В Крыму за год уничтожают более 1400 взрывоопасных предметов — ГУ МЧС Крыма 09.01.2026 в 13:19
Под ногами и под водой: в Крыму за год уничтожили более тысячи боеприпасов

В Крыму продолжаются круглогодичные работы по разминированию: за год обезврежены сотни боеприпасов, включая авиабомбы и морские находки.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Туристы из России активнее бронируют летние туры в Стамбул — координатор Санджар
Экономика
Банки обяжут снижать ставки по действующим кредитам — депутат Слуцкий
Дом
Перегрузка стиральной машины ускоряет износ подшипников — DeLonghi
Спорт и фитнес
Планка укрепила мышцы кора и стабилизировала позвоночник — Йельский университет
Экономика
Производители сократили варианты конфигураций ноутбуков из-за памяти — аналитики
Авто и мото
Премиальные автомобили подорожают в России до 25% — эксперт Баранов
Питомцы
Попугаев нельзя снимать со вспышкой — зоологи
Экономика
Экспорт удобрений из России в США вырос на 44 процента — РИА Новости
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet