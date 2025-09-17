Букет на столе или масло в банке? Как хранить петрушку так, чтобы не тратить лишнего

Свежая петрушка почти незаменима — она подчёркивает вкус суп, салатов и мясных блюд. Но зелень быстро теряет свежесть, а зимой она особенно ценна. Чтобы всегда иметь под рукой ароматные листочки, важно знать проверенные способы хранения.

Выбор и подготовка зелени

Успех хранения зависит от исходного качества. Лучше всего выбирать пучки с яркими, сочными листьями без желтизны. Перед заготовкой зелень нужно перебрать, промыть и тщательно просушить. Влага — главный враг свежей петрушки, потому что именно она ускоряет процесс гниения.

Сравнение способов хранения