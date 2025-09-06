Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Попугай голубой ара
Попугай голубой ара
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:02

Попугаи шепчут имена: еак птицы прячут свой секрет общения от человеческого взгляда

Исследователи университета изучили, как попугаи присваивают имена птенцам

Вы когда-нибудь задумывались, есть ли у попугаев свои имена? Оказывается, эти яркие и разговорчивые птицы не просто издают звуки — они действительно называют своих птенцов, и при этом используют уникальные "имена", на которые малыши откликаются.

Удивительное открытие учёных

Исследование, проведённое учёными из Корнелльского университета под руководством Карла Берга, длилось более 20 лет. Учёные создали условия, максимально приближённые к естественной среде обитания попугаев, чтобы понять, как именно птицы общаются с потомством.

Воробьиные попугайчики, которые живут в дуплах деревьев на большой высоте, стали главными героями наблюдения. В 1987 году в гнёзда были установлены камеры и аудиозаписывающие устройства. В эксперименте участвовали 20 семей попугаев с птенцами. Уже тогда у учёных была гипотеза: каждая птица откликается на уникальный набор звуков — её имя.

Как попугаи выбирают имена для птенцов?

Самый интересный вопрос — откуда у птенцов появляются эти "имена"? Учёные предполагали, что имена передаются от родителей, то есть отражают звуки, издаваемые мамой и папой. Чтобы проверить это, у 12 пар попугаев подменили кладки яиц, и птенцов воспитывали чужие родители.

Результат оказался ошеломляющим: имена птенцов не имеют генетической основы. Источником "имён" становится именно "речь" тех особей, которые их воспитывают, независимо от биологического родства. Это доказывает, что попугаи действительно учатся и передают уникальные звуковые сигналы в процессе общения.

Кто такие воробьиные попугаи?

Воробьиные попугайчики — небольшие птицы длиной до 13 сантиметров и весом до 30 граммов. Они обитают в мангровых лесах, кустарниках, низкорослых рощах и вдоль морских побережий и рек в странах Южной Америки: Суринаме, Венесуэле, Боливии, Колумбии, Парагвае и на севере Бразилии.

Рацион этих птиц разнообразен: помимо растительной пищи, они охотно поедают насекомых, личинок, многоножек, пауков и моллюсков. Такое питание помогает им выживать в разных условиях.

Попугаи в домашних условиях

Местные жители иногда ловят птенцов воробьиных попугаев и берут их домой. Молодые птицы быстро адаптируются к жизни с человеком и становятся забавными питомцами. Взрослых же попугаев приручить гораздо сложнее, так как они привыкли к свободе и естественной среде обитания.

