Опавшие перья — сигнал нагрузки: вот чем опасен осенний период для попугаев
Осень для домашних попугаев — не только время смены сезона, но и период серьёзных изменений в организме. Именно в это время у большинства птиц начинается перелинька — естественный процесс обновления перьев. Он необходим для здоровья и красоты, но может стать настоящим испытанием и для питомца, и для хозяина.
Что такое перелинька
Перелинька — это замена старых перьев на новые. У попугаев она происходит несколько раз в год, но наиболее выраженной бывает именно осенью. Птица теряет старое оперение, а на его месте появляются "трубочки" с новыми перьями.
Для организма это огромная нагрузка: птица тратит много энергии, может становиться вялой, капризной и меньше петь. Иногда у попугая ухудшается аппетит, а внешний вид кажется неаккуратным — это естественно и не должно пугать хозяев.
Как помочь попугаю
Чтобы птица легче перенесла осеннюю перелиньку, важно создать правильные условия.
-
Полноценное питание. Рацион должен быть богат белком, витаминами группы В и микроэлементами. Можно добавить варёное яйцо, свежие овощи, фрукты и специальные минеральные подкормки.
-
Купания. Вода помогает смягчить кожу и облегчает выход новых перьев. Можно поставить в клетку ванночку или слегка опрыскивать птицу тёплой водой.
-
Спокойствие. В этот период попугаям нужно больше отдыха. Не стоит часто тревожить птицу или переносить клетку с места на место.
-
Чистота. В клетке будет много выпавших перьев, поэтому важно чаще убирать, чтобы попугай не дышал пылью.
Когда стоит насторожиться
Если у попугая появляются залысины, кожа выглядит воспалённой или птица перестаёт есть — это повод обратиться к ветеринару. В норме новые перья отрастают довольно быстро, и к зиме попугай снова радует хозяев ярким и ухоженным оперением.
Осенняя перелинька — естественный процесс, требующий от владельцев лишь заботы и внимания. Правильный уход поможет питомцу справиться с нагрузкой и встретить зиму в полной силе.
