Опавшие перья — сигнал нагрузки: вот чем опасен осенний период для попугаев

Осень для домашних попугаев — не только время смены сезона, но и период серьёзных изменений в организме. Именно в это время у большинства птиц начинается перелинька — естественный процесс обновления перьев. Он необходим для здоровья и красоты, но может стать настоящим испытанием и для питомца, и для хозяина.

Что такое перелинька

Перелинька — это замена старых перьев на новые. У попугаев она происходит несколько раз в год, но наиболее выраженной бывает именно осенью. Птица теряет старое оперение, а на его месте появляются "трубочки" с новыми перьями.

Для организма это огромная нагрузка: птица тратит много энергии, может становиться вялой, капризной и меньше петь. Иногда у попугая ухудшается аппетит, а внешний вид кажется неаккуратным — это естественно и не должно пугать хозяев.

Как помочь попугаю

Чтобы птица легче перенесла осеннюю перелиньку, важно создать правильные условия.

Полноценное питание. Рацион должен быть богат белком, витаминами группы В и микроэлементами. Можно добавить варёное яйцо, свежие овощи, фрукты и специальные минеральные подкормки. Купания. Вода помогает смягчить кожу и облегчает выход новых перьев. Можно поставить в клетку ванночку или слегка опрыскивать птицу тёплой водой. Спокойствие. В этот период попугаям нужно больше отдыха. Не стоит часто тревожить птицу или переносить клетку с места на место. Чистота. В клетке будет много выпавших перьев, поэтому важно чаще убирать, чтобы попугай не дышал пылью.

Когда стоит насторожиться

Если у попугая появляются залысины, кожа выглядит воспалённой или птица перестаёт есть — это повод обратиться к ветеринару. В норме новые перья отрастают довольно быстро, и к зиме попугай снова радует хозяев ярким и ухоженным оперением.

Осенняя перелинька — естественный процесс, требующий от владельцев лишь заботы и внимания. Правильный уход поможет питомцу справиться с нагрузкой и встретить зиму в полной силе.