Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Корелла
Корелла
© commons.wikimedia.org by Alibek1993 is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:13

Опавшие перья — сигнал нагрузки: вот чем опасен осенний период для попугаев

Эксперты назвали признаки осенней линьки у домашних попугаев

Осень для домашних попугаев — не только время смены сезона, но и период серьёзных изменений в организме. Именно в это время у большинства птиц начинается перелинька — естественный процесс обновления перьев. Он необходим для здоровья и красоты, но может стать настоящим испытанием и для питомца, и для хозяина.

Что такое перелинька

Перелинька — это замена старых перьев на новые. У попугаев она происходит несколько раз в год, но наиболее выраженной бывает именно осенью. Птица теряет старое оперение, а на его месте появляются "трубочки" с новыми перьями.

Для организма это огромная нагрузка: птица тратит много энергии, может становиться вялой, капризной и меньше петь. Иногда у попугая ухудшается аппетит, а внешний вид кажется неаккуратным — это естественно и не должно пугать хозяев.

Как помочь попугаю

Чтобы птица легче перенесла осеннюю перелиньку, важно создать правильные условия.

  1. Полноценное питание. Рацион должен быть богат белком, витаминами группы В и микроэлементами. Можно добавить варёное яйцо, свежие овощи, фрукты и специальные минеральные подкормки.

  2. Купания. Вода помогает смягчить кожу и облегчает выход новых перьев. Можно поставить в клетку ванночку или слегка опрыскивать птицу тёплой водой.

  3. Спокойствие. В этот период попугаям нужно больше отдыха. Не стоит часто тревожить птицу или переносить клетку с места на место.

  4. Чистота. В клетке будет много выпавших перьев, поэтому важно чаще убирать, чтобы попугай не дышал пылью.

Когда стоит насторожиться

Если у попугая появляются залысины, кожа выглядит воспалённой или птица перестаёт есть — это повод обратиться к ветеринару. В норме новые перья отрастают довольно быстро, и к зиме попугай снова радует хозяев ярким и ухоженным оперением.

Осенняя перелинька — естественный процесс, требующий от владельцев лишь заботы и внимания. Правильный уход поможет питомцу справиться с нагрузкой и встретить зиму в полной силе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Практика йоги с питомцами повышает активность: 5 способов сегодня в 14:12

Йога с питомцем: внезапный союз, который перевернёт ваши представления о спорте

Международный день йоги — отличный повод начать заниматься вместе с питомцем. Узнайте 5 причин, почему совместные тренировки с кошкой или собакой полезны и веселы!

Читать полностью » Симптомы укуса клеща у собак и кошек, по данным специалистов сегодня в 13:53

Клещ атакует: катастрофа, которая поджидает каждого владельца собаки или кошки

Обнаружили клеща на собаке или кошке? Паника понятна, но правильные действия спасут положение. Узнайте, как безопасно удалить паразита и следить за здоровьем питомца.

Читать полностью » Как подружить кошку с грызунами: советы ветеринаров сегодня в 13:09

Секрет гармонии: грызуны и кошки — путь к спокойствию, о котором мечтают все

Кошки и мышки могут стать друзьями? Узнайте, как подружить мурлыку с хомячками и крысками без риска. Простые советы для гармонии в доме.

Читать полностью » Обучить собаку команде Дай лапу рекомендуют кинологи сегодня в 12:50

Как одна простая команда меняет поведение любой собаки навсегда

Хотите, чтобы ваша собака удивила всех трюком "Дай лапу"? Простые шаги обучения для любого возраста — от базовых упражнений до усложнений. Ключи: собаки, дрессировка, команда дай лапу.

Читать полностью » Удаление шерсти у кота: рекомендации ветеринаров сегодня в 12:06

Шерсть как дар: почему линька кота может стать вашим главным союзником

Летняя линька кота: шерсть везде, но есть способ избавиться от неё самостоятельно. Узнайте, как помочь питомцу и себе, без салона.

Читать полностью » Ветеринары сообщили, что металлические миски не впитывают запахи и считаются самыми гигиеничными сегодня в 11:50

Миска — не просто посуда: как она формирует доверие между собакой и хозяином

Правильный выбор миски для собаки играет ключевую роль в её комфорте. Узнайте, на что обратить внимание, чтобы питомец ел с удовольствием.

Читать полностью » Эксперты: сырое мясо может улучшить шерсть у собак, но несёт риск инфекций сегодня в 10:43

Сырые кости или бомба замедленного действия: чем рискует собака на естественном рационе

Можно ли кормить собаку сырым мясом? Споры не утихают: одни уверены в пользе, другие видят только риски. Разбираемся в плюсах и опасностях.

Читать полностью » Ветеринары: сухой корм безопасно размягчать водой или бульоном для улучшения аппетита сегодня в 9:17

Сухой корм — фастфуд для псов: почему некоторые животные от него воротят нос

Собаки нередко игнорируют сухой корм, и причины бывают разные. Разбираемся, что мешает питомцу питаться правильно, и ищем рабочие решения.

Читать полностью »

Новости
Дом

Советы по сортировке одежды перед стиркой: как избежать повреждений и продлить срок службы
Культура и шоу-бизнес

Зои Дешанель сыграет в фильме "Heather of the Valley" режиссёра Шери Элвуд
Наука

Исследователи обнаружили гигантскую систему Куньлунь в Тихом океане
Дом

Расхламление по методу Мари Кондо: как правильно навести порядок дома
Питомцы

Психолог Деревяга объяснила, почему люди выбирают породистых или беспородных питомцев
Еда

Гастроэнтеролог Белоусов: груша обогнала яблоко и банан по содержанию клетчатки
Садоводство

В Иркутской области рекомендуют устанавливать пояса-ловушки на яблони до середины сентября
Туризм

Полёты в Гонконг из Москвы в сентябре: цены на авиабилеты и условия транзита через Китай
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet