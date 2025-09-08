Попугаи и их мозг: неожиданный ключ к долголетию птиц

Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые попугаи могут прожить дольше человека? Эти умные пернатые способны стать настоящими долгожителями среди домашних питомцев — некоторые из них доживают до 50, а то и до 80 лет, видя не только своих хозяев, но и их детей и внуков!

Исследование продолжительности жизни попугаев

Ученые из Института эволюционной антропологии совместно со специалистами из Species360 провели масштабное исследование. Они собрали данные о 130 тысячах попугаев из зоопарков всего мира и проанализировали 217 видов, которые живут более 40 лет.

Результаты показали интересную закономерность: у долгоживущих попугаев относительно тела мозг крупнее, чем у большинства других птиц.

Почему размер мозга так важен?

Красный ара и желтохохлый какаду — не маленькие птицы, но именно у них мозг относительно тела больше, чем у других. Это не случайно. Большой мозг означает более развитые умственные способности: птица быстрее распознает опасность и может найти способ спастись.

Специалисты отмечают, что интеллект и размер мозга у попугаев можно сравнить с приматами. Эти качества напрямую влияют на продолжительность жизни.

Две гипотезы долголетия

В ходе исследования ученые выдвинули две основные гипотезы:

большой мозг обеспечивает лучшие мыслительные способности, благодаря чему попугаи легче избегают опасностей и выживают. развитие большого мозга требует больше времени, что увеличивает период взросления и, соответственно, продолжительность жизни.

Для проверки этих предположений были созданы специальные модели. Они подтвердили, что размер мозга действительно влияет на продолжительность жизни птиц.

Социализация и обучение как ключ к долголетию

Помимо интеллекта, важна и социализация. Птицы с большим мозгом находят лучшие способы добычи пищи и передают опыт молодым. Длительный период обучения и адаптации — так называемое "детство" — объясняет, почему попугаи живут так долго.

Можно сказать, что чем больше мы учимся и развиваемся, тем выше шансы прожить долгую и насыщенную жизнь. Это правило работает не только для людей, но и для наших пернатых друзей.