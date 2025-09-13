Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Желтоголовый амазон
© commons.wikimedia.org by Derek Ramsey is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:15

Попугаи прячут удивительную асимметрию: лапки и глаза в тайном сговоре

Учёные выяснили предпочтение попугаев к правой лапе

Представьте: вы наблюдаете за ярким попугаем, который тянется за орешком. И вдруг замечаете, что он всегда использует одну и ту же лапку. Не только люди бывают правшами или левшами — среди пернатых тоже есть свои "односторонние"!

Как определить "рукость" попугая?

Если внимательно присмотреться к птице, можно легко заметить её предпочтения. Попугаи, как и мы, могут быть как правшами, так и левшами. Они используют одну лапку чаще для повседневных задач — например, чтобы взять еду. А ещё смотрят на объект тем глазом, который соответствует этой лапке. Интересно, правда?

Австралийские учёные — прямо с родины этих красивых птиц — провели масштабное исследование. Они изучили более 300 попугаев из 16 разных видов. Результат? Подтвердилась связь: каким глазом птица смотрит на пищу, такой лапкой её и берёт.

Не все виды одинаковы

Но не у всех попугаев эта связь работает идеально. Например, кореллы — одни из них — не демонстрируют такой взаимосвязи. У них всё немного по-другому, и это добавляет интриги в науку о пернатых.

Выбор происходит рано — ещё в птичьем детстве. Птенцы экспериментируют: пробуют брать корм то одной лапкой, то другой. Так они понимают, что удобнее. Круто, как маленькие исследователи в перьях.

