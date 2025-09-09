Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Daiju Azuma is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:01

Рыба-попугай: улыбка, которая противоречит подводным правилам

Рыба-попугай достигает максимального размера в домашних аквариумах, по данным аквариумистов

Вы когда-нибудь замечали, что некоторые обитатели аквариума словно созданы для того, чтобы дарить радость? Рыба-попугай — именно такая. Благодаря уникальному строению челюстей, её "улыбка" не сходит с лица, заставляя улыбнуться и вас.

Размеры и условия содержания

Эти рыбки довольно крупные — до 25 см в длину. Поэтому им нужен просторный дом: аквариум объемом не менее 200 литров. Лучше заводить их в небольших группах — от 3 до 5 особей, чтобы они чувствовали себя комфортно.

Не забудьте установить крышку на аквариум — рыбы-попугаи могут прыгать и "упорхнуть". Также необходимы качественный фильтр и аэратор для поддержания оптимальных условий.

Забота о здоровье и внешнем виде

Рыбы-попугаи отличаются крепким здоровьем, но требуют чистой воды. Рекомендуется менять около 20% объема еженедельно. Освещение играет важную роль: хорошие лампы подчеркнут их яркие цвета.

Для оформления аквариума подойдут растения с жесткими листьями — анубиасы, папоротники, крипкорины. Их корни стоит прикрыть камнями, чтобы рыбы не выдергивали растения. Темный грунт выгодно выделит яркий окрас попугаев.

Особенности питания

Из-за маленького и не слишком подвижного ротика рыбы-попугаи нуждаются в дробном кормлении — лучше разделить суточный рацион на несколько приемов пищи. Для поддержания яркости окраса существует специальный корм с натуральными усилителями цвета.

Важно не перекармливать этих рыбок, так как они склонны к ожирению.

Совместимость с другими обитателями

Рыбы-попугаи — мирные соседи. Они прекрасно уживаются с чернополосыми цихлазомами, голубыми акарами, малавийскими цихлидами, скаляриями, крупными барбусами, радужницами, а также сомиками — анциструсами, торакатумами и платидорасами.

Однако стоит избегать соседства с неонами, гуппи, тетрами и микрорасборами — эти виды могут плохо сочетаться с попугаями.

