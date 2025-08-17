Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 7:29

Он не улыбается и не хмурится — и всё же у попугая есть эмоции: как их распознать

Орнитологи: скрип клюва у попугая чаще говорит о спокойствии, а не о проблемах

Мимика у попугаев почти не выражена, а их язык тела не так очевиден, как у кошек или собак. Для новичка поведение птицы может показаться загадочным, но, наблюдая за положением тела, движениями клюва, глаз, хвоста, крыльев и состоянием оперения, можно научиться распознавать эмоции и настроение пернатого друга.

Счастливый попугай

Птица в приподнятом настроении — это настоящий ураган энергии. Она активно поёт, разговаривает, приглашает к игре, всячески привлекает внимание и с удовольствием подставляет голову для почесываний.

Довольный попугай

После еды или игр попугай расслабляется: слегка распушает перья, скрежещет клювом, тянет крылья и лапки, прикрывает глаза. Это признак полного комфорта и доверия.

Спокойный попугай

Скрип клюва, который часто пугает новичков, на самом деле сигнализирует, что всё в порядке. Птица ухаживает за клювом, очищая и стачивая его — в этом помогает и веточный корм.

Испуганный попугай

Резкий звук, незнакомый предмет или тень за окном могут вызвать испуг. Птица замирает, прячется, притворяется веткой, улетает или демонстрирует агрессию — это естественная осторожность.

Злой попугай

Во время агрессии попугай старается казаться крупнее: распушает перья, поднимает хохолок, кричит, щёлкает клювом, шипит и даже «рычит». Всё это — попытка отпугнуть угрозу.

