Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Волнистые попугайчики
Волнистые попугайчики
© www.flickr.com by 陈霆 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:02

Скука осенью губит попугаев: вот несколько идей для борьбы с хандрой вместе с питомцем

Попугаи осенью нуждаются в развлечениях для предотвращения стресса и скуки

Осенние вечера становятся длиннее, и если людям в это время хочется уюта и спокойствия, то домашние попугаи по-прежнему полны энергии. Активные птицы нуждаются в развлечениях, иначе они могут заскучать, начать громко кричать или даже выдёргивать перья. Чтобы ваш пернатый друг чувствовал себя счастливым и здоровым, важно заранее продумать, чем его занять в холодный сезон.

Игрушки и развивающие аксессуары

Попугаи очень любознательные создания. Осенью, когда меньше времени уделяется прогулкам или солнечным ваннам, стоит разнообразить их клетку игрушками:

  • подвесные колокольчики и зеркальца;
  • лесенки и качели;
  • верёвочные шары и деревянные кубики для грызения.

Важно менять игрушки местами, чтобы птица не привыкала к одной и той же обстановке.

Общение и дрессировка

Длинные вечера — отличное время для общения. Попугаи обожают внимание хозяина. С ними можно тренировать простые команды, учить новые слова или звуки. Это не только развлечение, но и развитие интеллекта птицы.

Вкусные угощения

Сезонные фрукты и овощи станут приятным бонусом. Яблоки, морковь, кусочки тыквы — всё это безопасные лакомства, которые можно использовать как поощрение во время игр и дрессировок.

Самодельные развлечения

Необязательно покупать дорогие аксессуары. Из картонных втулок, бумажных верёвок или веточек фруктовых деревьев можно сделать простые игрушки. Попугаи любят разрывать бумагу, тянуть за верёвки и исследовать новые предметы.

Время вне клетки

Если у вас дома безопасная обстановка, дайте птице возможность полетать по комнате. Это отличный способ выплеснуть энергию и укрепить мышцы. Главное — убрать все опасные предметы и закрыть окна.

Осенние вечера могут стать временем особого сближения с попугаем. Игры, общение и новые развлечения подарят птице радость, а вам — спокойствие и уверенность, что питомец счастлив.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Декоративные кролики отличаются от обычных: причины по данным зоологов университета сегодня в 13:58

Парадокс размера: декоративные кролики — спасение или ловушка для неосторожных

Узнайте, чем декоративные кролики отличаются от обычных, и как выбрать питомца, который станет настоящим другом в вашей квартире. Размер, характер и уход — важные моменты для будущих владельцев.

Читать полностью » Джунгарские хомяки активнее сирийских, сообщают специалисты по грызунам сегодня в 13:10

Джунгарский хомяк — угроза побегов, сирийский — гарантия спокойствия: различия

Джунгарский или сирийский хомяк — кого выбрать? Узнайте 5 ключевых отличий в размерах, характере и уходе, чтобы питомец стал вашим верным другом.

Читать полностью » Вирусные инфекции снижают иммунитет дегу в питомниках Чили — данные ветеринаров сегодня в 12:26

Болезни, о которых молчат владельцы чилийских белок — узнайте вовремя

У чилийских белок-дегу есть свои уязвимости: диабет, вирусные инфекции и проблемы с шерстью. Узнайте, как вовремя распознать симптомы и сохранить здоровье питомца.

Читать полностью » Собаки предпочитают мусор естественной пище из-за привычки сегодня в 12:11

Когда мусор становится ловушкой: почему собаки рискуют здоровьем на прогулках

Почему собаки подбирают мусор и как это опасно? Узнайте причины и эффективные способы отучить питомца от вредной привычки, чтобы сохранить его здоровье.

Читать полностью » Учёные подтвердили, что дружба между кошками и собаками возможна при правильном воспитании сегодня в 11:05

Вражда, которой не существует: как стереотипы делают животных соперниками

Считается, что кошки и собаки враги по природе. Но так ли это? Истоки их вражды кроются в истории, инстинктах и воспитании.

Читать полностью » Учёные: собаки распознают эмоции человека по запаху, голосу и жестам сегодня в 10:24

Лизнуть руку — всё равно что прочитать анализы: что собака узнаёт о человеке на вкус

Как собаки ощущают людей через запах, голос, прикосновения и эмоции? Узнайте, какие чувства помогают питомцам понять нас лучше, чем мы думаем.

Читать полностью » Учёные: зеркальный тест не подходит для проверки самосознания кошек и собак сегодня в 9:17

Чужой в отражении: почему питомцы не узнают себя в зеркале

Могут ли кошки и собаки осознавать себя? Учёные нашли неожиданные ответы, проверяя питомцев не только зеркалом, но и запахами.

Читать полностью » Морские свинки: зубы растут всю жизнь и требуют постоянного стачивания сеном сегодня в 8:44

В Перу их едят, в Европе обожают: парадоксальная судьба морских свинок

Морские свинки удивляют способностями и привычками, о которых многие владельцы даже не подозревают. Их жизнь полна сюрпризов, скрытых за милой внешностью.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Растяжка сгибателей бедра: упражнения для снижения боли в пояснице и шее
Дом

Дизайнер Андрей Руденский рассказал, как грамотно оформить гостиную
Дом

Организатор пространства Светлана Гусева рассказала, как защитить прихожую от грязи и слякоти
Красота и здоровье

Алисия Викандер, Наоми Уоттс и Амаль Клуни выбрали платья с открытыми плечами в Венеции
Культура и шоу-бизнес

Энтони Хопкинс сыграет главную роль в экранизации рассказа Дилана Томаса
Наука и технологии

Мозг выбирает голос в шуме без снижения уровня фоновых звуков — данные экспериментов
Садоводство

Садоводы Ульяновской области рассказали о преимуществах посева моркови под зиму
Наука и технологии

Астрономы зафиксировали необычный маршрут 3I/ATLAS в плоскости эклиптики — данные ESA
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet