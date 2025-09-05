Скука осенью губит попугаев: вот несколько идей для борьбы с хандрой вместе с питомцем

Осенние вечера становятся длиннее, и если людям в это время хочется уюта и спокойствия, то домашние попугаи по-прежнему полны энергии. Активные птицы нуждаются в развлечениях, иначе они могут заскучать, начать громко кричать или даже выдёргивать перья. Чтобы ваш пернатый друг чувствовал себя счастливым и здоровым, важно заранее продумать, чем его занять в холодный сезон.

Игрушки и развивающие аксессуары

Попугаи очень любознательные создания. Осенью, когда меньше времени уделяется прогулкам или солнечным ваннам, стоит разнообразить их клетку игрушками:

подвесные колокольчики и зеркальца;

лесенки и качели;

верёвочные шары и деревянные кубики для грызения.

Важно менять игрушки местами, чтобы птица не привыкала к одной и той же обстановке.

Общение и дрессировка

Длинные вечера — отличное время для общения. Попугаи обожают внимание хозяина. С ними можно тренировать простые команды, учить новые слова или звуки. Это не только развлечение, но и развитие интеллекта птицы.

Вкусные угощения

Сезонные фрукты и овощи станут приятным бонусом. Яблоки, морковь, кусочки тыквы — всё это безопасные лакомства, которые можно использовать как поощрение во время игр и дрессировок.

Самодельные развлечения

Необязательно покупать дорогие аксессуары. Из картонных втулок, бумажных верёвок или веточек фруктовых деревьев можно сделать простые игрушки. Попугаи любят разрывать бумагу, тянуть за верёвки и исследовать новые предметы.

Время вне клетки

Если у вас дома безопасная обстановка, дайте птице возможность полетать по комнате. Это отличный способ выплеснуть энергию и укрепить мышцы. Главное — убрать все опасные предметы и закрыть окна.

Осенние вечера могут стать временем особого сближения с попугаем. Игры, общение и новые развлечения подарят птице радость, а вам — спокойствие и уверенность, что питомец счастлив.