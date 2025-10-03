Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Напольные покрытия
Напольные покрытия
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 14:55

Ламинат, паркет или плитка: что выбрать, чтобы не пожалеть после ремонта

Ламинат против паркета и плитки: сравнение стоимости и долговечности

Выбор напольного покрытия — один из самых важных этапов ремонта. Пол должен быть красивым, практичным, долговечным и при этом вписываться в бюджет. На рынке представлено множество решений, но чаще всего спор идёт между тремя популярными вариантами: ламинатом, паркетом и плиткой. Эксперты отмечают: универсального ответа нет, всё зависит от помещения и ваших приоритетов.

Ламинат

Ламинат — лидер продаж благодаря доступной цене и простоте монтажа. Его структура многослойная: декоративная плёнка имитирует дерево или камень, а сверху нанесён защитный слой, предохраняющий от истирания.

Плюсы:

  • демократичная стоимость,
  • устойчивость к царапинам и бытовым нагрузкам,
  • простая укладка, которую можно выполнить самостоятельно.

Минусы:

  • боится влаги — для кухни и санузла не лучший вариант,
  • холодный на ощупь, хотя проблему решает система "тёплый пол".

Паркет

Паркет — это классика и статус. Каждая доска уникальна, ведь сделана из массива дерева. Такое покрытие ценят за экологичность, эстетику и тепло.

Плюсы:

  • натуральный материал,
  • приятный тактильный эффект,
  • возможность реставрации и долговечность.

Минусы:

  • высокая цена,
  • требовательность к уходу,
  • уязвимость к влаге.

Паркет хорошо смотрится в гостиных и спальнях, где важен уют и эстетика. Но для кухни или ванной его использование рискованно.

Керамическая плитка

Плитка — практичный вариант, особенно для влажных помещений. Изготавливается из обожжённой глины, отличается прочностью и разнообразием дизайнов.

Плюсы:

  • не боится влаги,
  • износостойкость на десятилетия,
  • огромный выбор форматов и расцветок.

Минусы:

  • холодная поверхность без подогрева,
  • сложный монтаж (нужен мастер),
  • травмоопасность и риск разбить посуду при падении.

Сравнение покрытий

Материал Плюсы Минусы Где лучше использовать
Ламинат Доступность, лёгкая укладка, прочность Не любит влагу, холодный Гостиные, спальни, детские
Паркет Экология, красота, тёплый, долговечный Дорогой, требует ухода, боится воды Гостиные, спальни
Плитка Влагостойкая, прочная, долговечная Холодная, травмоопасная, сложный монтаж Кухни, санузлы, прихожие
Кварц-винил Не боится воды, тёплый, современный Требует ровного основания Кухни, ванные, коридоры

А что если…

Если бюджет ограничен, но хочется эстетики, стоит выбрать ламинат высокого класса износостойкости. Он имитирует паркет, но стоит в несколько раз дешевле. Если нужно покрытие "навсегда" — паркет с возможностью реставрации станет лучшим решением. Для влажных помещений оптимальны плитка или кварц-винил.

Плюсы и минусы выбора

Вариант Плюсы Минусы
Ламинат Дёшево и стильно Слабая влагостойкость
Паркет Красота и статус Высокая цена и уход
Плитка Прочность и влагостойкость Холод и сложный монтаж
Кварц-винил Универсальность Требует ровной основы

FAQ

Можно ли уложить паркет на кухне?
Технически да, но из-за влаги он быстро испортится. Лучше выбрать плитку или кварц-винил.

Что дешевле в эксплуатации?
Ламинат: он не требует регулярной обработки маслами или лаками.

Какое покрытие лучше для семьи с детьми?
Кварц-винил или ламинат с высокой износостойкостью: они безопаснее и проще в уходе.

Если нужен бюджетный вариант с быстрым монтажом — берите ламинат. Для статусного и уютного интерьера подойдёт паркет. А для влажных помещений — только плитка или её современные аналоги.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Смесь уксуса и моющего средства эффективно растворяет налёт в душе и ванне сегодня в 16:09

Уборка без слёз и тряпок: 7 приёмов, которые экономят часы и нервы

Эти семь лайфхаков помогут справиться даже с самыми упрямыми загрязнениями в доме и сэкономят время на уборке.

Читать полностью » Осенний интерьер: идеи дизайнеров для уюта и вдохновения сегодня в 7:35

Осень в интерьере: как превратить дом в уютное укрытие от холодов

Осень легко внести в интерьер без ремонта. Узнайте, как цвета, текстиль и аксессуары превращают дом в уютное и стильное пространство.

Читать полностью » Ошибки при продаже недвижимости: эксперты объясняют, как их избежать сегодня в 6:32

5 мифов о продаже квартиры, которые обойдутся вам слишком дорого

Продажа квартиры полна мифов и заблуждений. Узнайте, как реально работает рынок и какие ошибки обходятся особенно дорого.

Читать полностью » Совместная ипотека после развода: риски, решения и реальные истории сегодня в 5:29

Когда любовь ушла, а квартира осталась: история заложников ипотеки

Развод и ипотека — испытание для семьи. Узнайте, какие решения помогут сохранить жильё и психологическое равновесие бывшим супругам.

Читать полностью » Установка окон при морозе: чем опасен зимний монтаж стеклопакетов сегодня в 4:38

Мороз ударил по кошельку: ремонт зимой превращается в дорогое испытание

Не все ремонтные работы можно проводить зимой. Какие задачи лучше выполнить до морозов, чтобы не потерять деньги и качество результата?

Читать полностью » Главные ошибки при уборке ванной комнаты, которые приводят к плесени и налёту сегодня в 3:31

Плесень прячется в швах: главная причина запаха в ванной комнате

Даже регулярная уборка ванной не всегда даёт результат. Какие ошибки мешают поддерживать порядок и как сохранить идеальную чистоту?

Читать полностью » Настенные панели и органайзеры помогают поддерживать порядок в гараже сегодня в 2:26

Хозяин не поверил глазам: гараж изменился, стоило только начать с этого шага

Гараж легко превратить в удобную мастерскую и склад, если избавиться от лишнего и правильно организовать хранение.

Читать полностью » Специалисты указали на риски слабой вентиляции и захламлённости в открытой планировке сегодня в 1:22

Два стиля, одна катастрофа: почему кухня и гостиная не подружились

Объединённая кухня-гостиная может быть уютной и стильной, но только если избежать типичных ошибок. Какие решения помогут создать гармоничное пространство?

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Картины Брюллова, Репина и Шишкина выставят на осенних торгах в Москве
Туризм

Coral Travel: цены на отдых в Турции летом 2026 года вырастут на 5–10%
Садоводство

Герань зимует в подвале и контейнерах при минимальном уходе
Садоводство

Фосфорно-калийные удобрения поддерживают рассаду при ранних бутонах и уменьшают нагрузку азота
Красота и здоровье

Доктор Сетхи: ежедневный йогурт или кефир помогают восстановить микробиоту
Красота и здоровье

Лавровый лист используют в домашнем уходе для тонизации и уменьшения морщин
Питомцы

Шерсть американского кокер-спаниеля требует регулярного вычёсывания
Спорт и фитнес

Гребной тренажёр: польза для спины, ног, пресса и плеч
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet