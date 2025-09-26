Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Гостиная с паркетом
Гостиная с паркетом
Александр Александров Опубликована сегодня в 17:09

Паркет стареет быстрее, чем вы думаете: главный враг скрывается у вас дома

Специалисты назвали безопасные средства для влажной уборки паркета

Паркет — один из самых благородных и долговечных видов напольного покрытия. Он полностью состоит из натурального дерева и не содержит синтетических добавок. Но у этой красоты есть враг — влага. Даже при нанесении защитного лака древесина остаётся чувствительной к воде. Поэтому для ухода за паркетом важно соблюдать правила: никаких "заливов" и только аккуратная влажная уборка с использованием специальных средств.

Почему паркет требует особого ухода

Этот вид покрытия ценится за экологичность, прочность и эффектный внешний вид. Но чтобы он сохранил блеск и структуру на десятилетия, нужно поддерживать правильный микроклимат в квартире и использовать щадящие средства для уборки. В противном случае паркет может вздуться, рассохнуться или потускнеть.

Влажность и климат

  • Оптимальная влажность для паркетного пола — от 40% до 60%.
  • Если воздух слишком сухой, древесина рассыхается. Решение: увлажнители воздуха, декоративные фонтаны или аквариум.
  • Избыточная влага тоже опасна: при сырости паркет набухает и теряет форму. Поэтому проветривание — обязательное условие.

Правила уборки

  1. Протирать пол только слегка влажной тряпкой.
  2. Использовать специальные средства для паркета. Агрессивная химия может разрушить покрытие.
  3. Для удаления жировых пятен, чернил или крема для обуви допустимо применять спирт или бензин.
  4. Пыль и грязь убирают щёткой или пылесосом.

Важно: сразу после лакировки паркет можно мыть не раньше чем через неделю, а мебель ставить — через две.

Защита от повреждений

  • Постелите небольшие коврики у входа и в проходных зонах.
  • Под ножки мебели наклейте мягкие накладки из войлока.
  • Избегайте скопления песка — он действует как наждачная бумага.
  • Не закрывайте паркет полностью коврами: под ними тоже накапливается грязь.

Уход за лакированным паркетом

Лак образует плотную защитную плёнку, поэтому покрытие может служить 10-20 лет, сохраняя вид нового. Даже при появлении царапин паркет можно циклевать и снова покрывать лаком или маслом. Такой вариант требует минимального ухода и подходит для помещений с высокой нагрузкой.

Уход за паркетом под маслом или воском

В отличие от лака, масло и воск оставляют поры древесины открытыми. Такой паркет "дышит", но требует регулярного обновления:

  • масло или воск нужно обновлять раз в год;
  • влажную уборку проводят мыльными растворами или специальными эмульсиями;
  • пол, обработанный только воском, лучше ограничить сухой уборкой.

Небольшие царапины можно устранить самостоятельно: отшлифовать место и обработать свежим маслом или воском.

Паркет сохраняет свою красоту и долговечность при правильном уходе: регулярной сухой уборке, контроле влажности, использовании щадящих средств и периодическом обновлении защитных покрытий. Такой подход продлит срок службы пола практически на неограниченный срок.

