Паркет стареет быстрее, чем вы думаете: главный враг скрывается у вас дома
Паркет — один из самых благородных и долговечных видов напольного покрытия. Он полностью состоит из натурального дерева и не содержит синтетических добавок. Но у этой красоты есть враг — влага. Даже при нанесении защитного лака древесина остаётся чувствительной к воде. Поэтому для ухода за паркетом важно соблюдать правила: никаких "заливов" и только аккуратная влажная уборка с использованием специальных средств.
Почему паркет требует особого ухода
Этот вид покрытия ценится за экологичность, прочность и эффектный внешний вид. Но чтобы он сохранил блеск и структуру на десятилетия, нужно поддерживать правильный микроклимат в квартире и использовать щадящие средства для уборки. В противном случае паркет может вздуться, рассохнуться или потускнеть.
Влажность и климат
- Оптимальная влажность для паркетного пола — от 40% до 60%.
- Если воздух слишком сухой, древесина рассыхается. Решение: увлажнители воздуха, декоративные фонтаны или аквариум.
- Избыточная влага тоже опасна: при сырости паркет набухает и теряет форму. Поэтому проветривание — обязательное условие.
Правила уборки
- Протирать пол только слегка влажной тряпкой.
- Использовать специальные средства для паркета. Агрессивная химия может разрушить покрытие.
- Для удаления жировых пятен, чернил или крема для обуви допустимо применять спирт или бензин.
- Пыль и грязь убирают щёткой или пылесосом.
Важно: сразу после лакировки паркет можно мыть не раньше чем через неделю, а мебель ставить — через две.
Защита от повреждений
- Постелите небольшие коврики у входа и в проходных зонах.
- Под ножки мебели наклейте мягкие накладки из войлока.
- Избегайте скопления песка — он действует как наждачная бумага.
- Не закрывайте паркет полностью коврами: под ними тоже накапливается грязь.
Уход за лакированным паркетом
Лак образует плотную защитную плёнку, поэтому покрытие может служить 10-20 лет, сохраняя вид нового. Даже при появлении царапин паркет можно циклевать и снова покрывать лаком или маслом. Такой вариант требует минимального ухода и подходит для помещений с высокой нагрузкой.
Уход за паркетом под маслом или воском
В отличие от лака, масло и воск оставляют поры древесины открытыми. Такой паркет "дышит", но требует регулярного обновления:
- масло или воск нужно обновлять раз в год;
- влажную уборку проводят мыльными растворами или специальными эмульсиями;
- пол, обработанный только воском, лучше ограничить сухой уборкой.
Небольшие царапины можно устранить самостоятельно: отшлифовать место и обработать свежим маслом или воском.
Паркет сохраняет свою красоту и долговечность при правильном уходе: регулярной сухой уборке, контроле влажности, использовании щадящих средств и периодическом обновлении защитных покрытий. Такой подход продлит срок службы пола практически на неограниченный срок.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru