Паровые телячьи котлеты с кабачком: намного полезнее традиционных жареных

Паровые котлеты из телятины и кабачка — лёгкое и полезное блюдо для всей семьи. В этих котлетах нет лишних калорий и вредных добавок, они подходят для детского питания, похудения и полезного использования урожая кабачков.
Ингредиенты:
- 400 г фарша из телятины;
- 1 луковица;
- 150 г мякоти кабачка;
- 2 ст. л. манки;
- 1 яйцо;
- соль;
- сметана для подачи.
Приготовление
- Натрите мякоть кабачка на крупной тёрке и отожмите лишнюю жидкость.
- Мелко нарежьте лук.
- Смешайте все ингредиенты для фарша, сформируйте небольшие котлетки и готовьте их на пару (в мультиварке или пароварке) 25-30 минут.
- Подавайте со сметаной.
Фото: commons.wikimedia.org/ Rg's delicacy(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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