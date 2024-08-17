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Паровые котлеты из телятины с кабачком: лёгкое диетическое и при этом сытное блюдо
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  • Опубликована сегодня в 7:05

Паровые телячьи котлеты с кабачком: намного полезнее традиционных жареных

Паровые котлеты из телятины с кабачком: лёгкое диетическое и при этом сытное блюдо

Паровые котлеты из телятины и кабачка — лёгкое и полезное блюдо для всей семьи. В этих котлетах нет лишних калорий и вредных добавок, они подходят для детского питания, похудения и полезного использования урожая кабачков.

Ингредиенты:

  • 400 г фарша из телятины;
  • 1 луковица;
  • 150 г мякоти кабачка;
  • 2 ст. л. манки;
  • 1 яйцо;
  • соль;
  • сметана для подачи.

Приготовление

  1. Натрите мякоть кабачка на крупной тёрке и отожмите лишнюю жидкость.
  2. Мелко нарежьте лук.
  3. Смешайте все ингредиенты для фарша, сформируйте небольшие котлетки и готовьте их на пару (в мультиварке или пароварке) 25-30 минут.
  4. Подавайте со сметаной.

Фото: commons.wikimedia.org/ Rg's delicacy(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

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