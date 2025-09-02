Искажённые запахи как подсказка организма: что стоит проверить у врача

Интерес к паросмии — искажённому восприятию запахов — усилился в период пандемии COVID-19, когда этот симптом стал встречаться особенно часто. Однако, как пояснила доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина, коронавирус далеко не единственная причина такого состояния.

Что вызывает паросмию

Искажение обоняния может возникнуть при повреждении обонятельных нервов. К этому приводят респираторные заболевания, опухоли носа и курение. Также паросмия нередко сопровождает последствия химиотерапии, алкогольную или наркотическую зависимость, а также раковую интоксикацию.

"Нарушение может быть вызвано повреждением обонятельных нервов из-за респираторных заболеваний, опухолей носа или курения", — пояснила Ирина Волгина.

Роль головного мозга

Сбои обоняния нередко связаны с нарушениями в головном мозге. Среди причин: инсульт, черепно-мозговая травма, болезни Альцгеймера и Паркинсона, опухоли. В таких случаях страдают сами центры обоняния, и процесс становится практически необратимым, что делает восстановление крайне маловероятным.

Ранний сигнал болезней

Особую значимость паросмия приобретает как симптом, предшествующий серьёзным диагнозам. Врач подчеркнула, что искажённое восприятие запахов нередко является одним из первых признаков тяжёлых заболеваний. Это помогает специалистам вовремя обратить внимание на состояние пациента и назначить необходимое обследование.

Таким образом, паросмия — не просто неудобный симптом, а важный диагностический сигнал. При его появлении стоит как можно скорее обратиться к врачу для исключения серьёзных патологий.