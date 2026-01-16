Кажется надежным, но работает против вас: когда пароли нужно срочно менять

Регулярная смена паролей и использование разных комбинаций на всех сервисах остается базовым, но часто игнорируемым правилом, отметил директор по информационной безопасности ГК "Элемент" Александр Дворянский. О том, какие сроки смены паролей считаются оптимальными, эксперт пояснил в беседе с NewsInfo.

По словам Дворянского, для обычных пользователей минимальным стандартным сроком считается смена пароля раз в год, однако более надежно делать это чаще и никогда не использовать один и тот же пароль на разных сервисах.

"Хорошая практика менять пароль раз в три месяца, далеко не все так делают. И разные пароли на всех гаджетах", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что именно повторяющиеся комбинации чаще всего приводят к потере доступа сразу ко всем аккаунтам.

"Если придумать технологию, по которой пароли не забудешь, чтобы алгоритм пароля был известен только тебе, тогда все будет проще гораздо", — говорит эксперт.

Он добавил, что в корпоративной среде смена паролей каждые три месяца уже автоматизирована и сопровождается напоминаниями заранее. По его словам, соблюдение этих правил — не формальность, а необходимое условие защиты данных, поскольку даже за несколько месяцев злоумышленники могут получить доступ к учетным записям, если пренебречь базовыми мерами безопасности.