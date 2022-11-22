Смольный закрывает глаза на требование петербуржцев пресечь незаконную торговлю на Парнасе

В Петербурге в торговых павильонах нелегально продаются табачные изделия и продукты питания, несмотря на усилия петербуржцев остановить незаконную деятельность. Смольный при этом занимается отписками в стиле "пинг-понг".

Житель Петербурга пожаловался в официальной группе Смольного "ВКонтакте" на бездействие ответственных ведомств в отношении функционирующих нелегальных ларьков в Выборгском районе. Речь идет о павильонах на перекрестках ул. Федора Абрамова и ул. Николая Рубцова, ул. Федора Абрамова и ул. Михаила Дудина. Но, несмотря на многочисленные жалобы в районную администрацию, чиновники занимаются "пинг-понгом" переадресовывая запрос из одного комитета в другой.

"Администрация района никаких мер по борьбе с торговлей не предпринимает. Только все скидывает на комитет по контролю за имуществом, ждут, когда ларьки увезут. При этом ТОРГОВЛЯ не прекращается. Ларьки не опечатываются, товар не изымается!" - возмущается неравнодушный горожанин.

Для наглядности петербуржец приложил скриншоты своей переписки с чиновниками.

СМИ писали, что торговля в уличных павильонах — очень прибыльный бизнес. С целью собственного обогащения нелегальные предприниматели пользуются "лазейками" в законодательстве и при попустительстве Смольного, а также губернатора Александра Беглова, успешно занимаются торговлей.

К руководителю Комитета имущественных отношений Леониду Кулакову уже не первый раз возникают вопросы относительно нелегальных торговцев. Но обо всех проверочных рейдах продавцов как будто кто-то "предупреждает", и павильоны исчезают лишь на время, но после проверки снова возвращаются на свои места. Высказывалось мнение, что среди сотрудников ведомства есть заинтересованные люди, оповещающие недобросовестных предпринимателей.