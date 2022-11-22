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Смольный закрывает глаза на требование петербуржцев пресечь незаконную торговлю на Парнасе
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  • Опубликована сегодня в 9:45

Смольный закрывает глаза на требование петербуржцев пресечь незаконную торговлю на Парнасе

В Петербурге в торговых павильонах нелегально продаются табачные изделия и продукты питания, несмотря на усилия петербуржцев остановить незаконную деятельность. Смольный при этом занимается отписками в стиле "пинг-понг".

Житель Петербурга пожаловался в официальной группе Смольного "ВКонтакте" на бездействие ответственных ведомств в отношении функционирующих нелегальных ларьков в Выборгском районе. Речь идет о павильонах на перекрестках ул. Федора Абрамова и ул. Николая Рубцова, ул. Федора Абрамова и ул. Михаила Дудина. Но, несмотря на многочисленные жалобы в районную администрацию, чиновники занимаются "пинг-понгом" переадресовывая запрос из одного комитета в другой.

"Администрация района никаких мер по борьбе с торговлей не предпринимает. Только все скидывает на комитет по контролю за имуществом, ждут, когда ларьки увезут. При этом ТОРГОВЛЯ не прекращается. Ларьки не опечатываются, товар не изымается!" - возмущается неравнодушный горожанин.

Для наглядности петербуржец приложил скриншоты своей переписки с чиновниками.

Смольный закрывает глаза на требование петербуржцев пресечь незаконную торговлю на Парнасе. 11119.jpeg
Смольный закрывает глаза на требование петербуржцев пресечь незаконную торговлю на Парнасе. 11120.jpeg
Смольный закрывает глаза на требование петербуржцев пресечь незаконную торговлю на Парнасе. 11121.jpeg

СМИ писали, что торговля в уличных павильонах — очень прибыльный бизнес. С целью собственного обогащения нелегальные предприниматели пользуются "лазейками" в законодательстве и при попустительстве Смольного, а также губернатора Александра Беглова, успешно занимаются торговлей.

К руководителю Комитета имущественных отношений Леониду Кулакову уже не первый раз возникают вопросы относительно нелегальных торговцев. Но обо всех проверочных рейдах продавцов как будто кто-то "предупреждает", и павильоны исчезают лишь на время, но после проверки снова возвращаются на свои места. Высказывалось мнение, что среди сотрудников ведомства есть заинтересованные люди, оповещающие недобросовестных предпринимателей.

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