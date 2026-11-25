В этом прочтении "Цезаря" пармезан перестает быть просто соленым акцентом в заправке или россыпью хлопьев сверху. Он становится архитектурой блюда. При нагревании твердый сыр плавится, превращаясь в хрустящее золотистое кружево, которое при остывании держит форму чаши. Контраст между этой плотной, выразительной сырной основой и упругим, чуть сладковатым мясом крупных креветок делает подачу более осознанной.

Ингредиенты на 1 порцию

Креветки очищенные крупные — 8 шт.

Сыр Пармезан (или Грана Падано) — 200 г

Хлеб (батон) — 3 ломтика

Листья зеленого салата (крупные) — 3 шт.

Помидоры черри — 2 шт.

Оливковое масло — 50 г

Чеснок — 4 зубчика (2 для пропитки, 2 для соуса)

Соль, молотый черный перец

Для соуса:

Яичный желток — 1 шт.

Оливковое масло холодного отжима — 1 ст. л.

Сок половины лимона

Горчица — 1 ч. л.

Зелень (травки), соль

Приготовление

Сырная основа. Натертый пармезан насыпать на горячую сковороду. Дождаться расплавления и обжарить с двух сторон. Снять сырный блин, пока он еще пластичен, и наложить на подходящую форму (например, перевернутый стакан), чтобы при остывании сыр принял форму чаши. Соус. Опустить целое яйцо в кипящую воду на 1 минуту, затем достать и отделить желток. Смешать его с лимонным соком, оливковым маслом, горчицей, солью и зеленью до однородности. Крутоны. Измельчить 2 зубчика чеснока, залить оливковым маслом, добавить соль и перец; оставить настояться. Батон нарезать ломтиками толщиной до 1 см, срезать корки и обжарить на масле до румянца. Перед подачей смазать каждый ломтик чесночной пропиткой и нарезать кубиками. Креветки. Обжарить очищенные морепродукты на оливковом масле с добавлением чеснока. Сборка. В сырную чашу выложить листья салата, добавить крутоны, помидоры черри и крупно нарезанный пармезан. Сверху распределить обжаренные креветки и полить соусом.

Важно использовать именно выдержанные твердые сорта сыра. Молодые полутвердые варианты не создадут нужного каркаса — корзинка получится слишком мягкой. Если хочется превратить блюдо в серию закусок, можно сделать несколько миниатюрных сырных чашек вместо одной большой.

Интересно, как изменился бы характер салата, если заменить классический батон на темный ржаной хлеб: грубая текстура и легкая кислинка зерна могли бы создать более дерзкий противовес сливочности пармезана.