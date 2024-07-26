Главы парламентских комитетов ряда европейских стран, включая Балтийские государства, Финляндию, Германию и Люксембург, при поддержке Польши обратились с письмом к своему венгерскому коллеге.

В послании они выразили обеспокоенность действиями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который, по их мнению, своей мирной инициативой по Украине провоцирует европейских партнеров и ослабляет позиции ЕС.

Авторы письма критикуют первые три недели председательства Венгрии в Совете ЕС, начавшегося 1 июля. Они утверждают, что Орбан игнорирует основополагающие принципы и вместо объединения европейских партнеров ставит собственные интересы выше общего консенсуса.

Особое недовольство вызывают визиты Орбана в Москву, которые авторы письма называют "назойливыми". Они полагают, что действия венгерского премьера препятствуют миру на Украине и ослабляют позиции Евросоюза.

В письме также содержится предупреждение о возможных негативных последствиях для Венгрии, если ее правительство продолжит "троллить" европейских партнеров. Авторы считают, что это может подорвать доверие к целям венгерского правительства и нанести ущерб задачам венгерского председательства в ЕС.

Орбан, со своей стороны, активно ведет дипломатическую деятельность. Он посетил Москву, Киев, Пекин и Вашингтон, где провел ряд встреч с мировыми лидерами. Венгерский премьер предложил план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации.

Реакция на действия Орбана неоднозначна. Россия оценивает его усилия позитивно, в то время как глава европейской дипломатии Жозеп Боррель критикует венгерского премьера, заявляя, что тот не имеет мандата представлять ЕС на внешней арене. Орбан, в свою очередь, отвергает эту критику, обвиняя "брюссельских бюрократов" в препятствовании мирным усилиям на Украине.

Фото: www. flickr. com/European People's Party (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license) ﻿