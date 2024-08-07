Парламент Болгарии одобрил закон о переходе с лева на евро

Издание БТА сообщает, что болгарский парламент одобрил переход с национальной валюты на евро в качестве основной.

Закон о переходе Болгарии на евро был принят Народным собранием в окончательном чтении. В содержании закона говорится, что оно определяет принципы, рамки и процедуры введения евро в Болгарии, а также правила перехода на евро и установление переходного периода, который позволит гражданам адаптироваться к новой валюте.

Дата введения евро неизвестна, она будет обозначена Евросоветом.

Агентство заявляет, что после реализации закона страна будет соблюдать практику использования двух валют на равных условиях - болгарского лева и евро - в течение одного месяца. Ожидается, что в течение переходного периода болгарский лев должен быть полностью исключен из экономики. В течение года цены на товары и услуги будут указываться в двух валютах.

По закону Болгарский народный банк будет обязан обменивать болгарские левы граждан на евро в неограниченном количестве, без каких-либо временных ограничений или комиссий за обмен.

Следует отметить, что все транзакции с использованием наличных будут осуществляться в течение трех рабочих дней до введения евро в действие, при этом транзакции возобновятся в первый рабочий день запуска новой валюты.

Болгария еще не выполнила все требования для перехода на евро и не сможет присоединиться к еврозоне как минимум до 1 января 2026 года.

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