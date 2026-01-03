Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:36

Парковочные тарифы отступают на праздники: список дат, когда город становится бесплатным полностью

Власти Москвы сделали парковку бесплатной 71 день в 2026 году — Максим Ликсутов

Москвичей в 2026 году ждёт редкая для мегаполиса щедрость: платная парковка в столице будет отменяться суммарно более чем на два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

В мэрии подчёркивают, что отмена оплаты касается как государственных праздников, так и части выходных дней, но не освобождает водителей от соблюдения правил дорожного движения.

По данным городских властей, в следующем году предусмотрен чёткий календарь бесплатной парковки. В отдельные даты она будет действовать по всему городу без исключений, а в другие — почти везде, но с ограничениями для улиц с повышенными тарифами и динамическим ценообразованием.

Сколько дней парковка будет бесплатной

В 2026 году парковка станет бесплатной 71 день. При этом 21 день из этого числа относится к государственным праздникам, когда оплата отменяется на всех улицах Москвы без исключений по тарифным зонам. Такой режим действует традиционно и распространяется на весь город.

Остальные дни связаны с воскресеньями. В эти даты бесплатная парковка будет доступна во многих районах Москвы, однако водителям важно учитывать ограничения по отдельным улицам с максимальными тарифами.

Что изменится в воскресенья и где останутся платные зоны

По словам представителей мэрии, в 2026 году ожидается 50 воскресных дней, когда оставить автомобиль можно бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также участков с динамическим тарифом. Эти зоны сохранят платный режим даже в выходные.

Городские власти обращают внимание, что формат бесплатной парковки в воскресенья требует внимательности: условия зависят от тарифной категории конкретной улицы. При планировании поездок автомобилистам рекомендуют заранее уточнять, относится ли выбранная парковочная зона к исключениям.

Праздничные даты, когда парковка будет бесплатной по всей Москве

Отдельным блоком обозначены 21 праздничный день, когда парковка становится бесплатной во всём городе, включая улицы с высокими тарифами и динамическим ценообразованием. В этот перечень входят 1-10 января, 23 февраля, 8-9 марта, 1-2, 9 и 11 мая, 12-13 июня, 4 ноября и 31 декабря.

Именно эти даты считаются наиболее выгодными для поездок на личном транспорте: режим действует без исключений и распространяется на всю территорию Москвы.

"Традиционно отменяем плату за парковку в столице в государственные праздники. В этом году парковка будет бесплатной 71 день, из которых 21 — на всех улицах города. Просим водителей быть внимательными и всегда соблюдать правила дорожного движения", — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

При этом власти напоминают, что соблюдение правил дорожного движения остаётся обязательным.

