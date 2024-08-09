Парковка стала проще: как один предмет может сохранить вашу машину целой

На многих парковках автомобили припаркованы настолько тесно, что между ними остаётся мало места. Из-за этого выходить из машины бывает трудно, требуя от водителей и пассажиров осторожности при открывании дверей.
Но не всегда люди соблюдают осторожность, что приводит к тому, что двери автомобилей могут ударяться о соседние транспортные средства, оставляя на них царапины.
Как минимизировать риск повреждения чужих авто?
Существует простой метод. Чтобы защитить лакокрасочное покрытие соседних машин, можно использовать мягкую клейкую ленту, приклеенную на края дверей. Это позволит смягчить удар и, скорее всего, предотвратить появление следов на других автомобилях.
Тем не менее, следует оставаться бдительными и стараться избегать столкновений, поскольку даже клейкая лента не сможет защитить от сильного удара: при резком открытии двери царапины могут появиться в любом случае.
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