В Москве машины стали роскошью: как парковки обгоняют квартиры в цене
Средняя стоимость машиноместа в Москве продолжает расти. За прошедший год цена квадратного метра на парковке увеличилась на 18% и достигла 240 тысяч рублей. Такие данные приводит Илья Павлюк, ведущий эксперт риэлтерской компании "Этажи".
"Медианная стоимость машиноместа в Москве выросла на 18%. Главным образом это произошло из-за снижения на рынке доли наиболее доступных вариантов от застройщиков жилья. Обычно они открывают продажи парковочных мест ближе к завершению строительства, а в этом году часть застройщиков сдвинула сроки ввода своих проектов, и в общем объёме предложения стало не доставать таких вариантов", — отметил эксперт.
Где цены растут быстрее всего
Анализ показывает, что наибольший рост цен наблюдается в центральных районах столицы. В Новой Москве средняя стоимость квадратного метра увеличилась всего на 5%, а внутри МКАД — примерно на 4%. Такая разница объясняется высокой конкуренцией и ограниченным предложением в центре города.
Причины подорожания
Эксперты выделяют несколько ключевых факторов, влияющих на рост цен:
-
сокращение доли доступных машиномест, которые традиционно предлагают застройщики.
-
замедление запуска новых строительных проектов.
-
уменьшение общего числа парковочных мест на новых стройплощадках.
-
повышенный интерес инвесторов, которые видят в парковках доходный актив.
Таким образом, дефицит предложений и повышенный спрос создают ценовое давление на рынке.
Советы для покупателей
-
При возможности выбирать объекты на ранних этапах строительства — это позволит найти более выгодные предложения.
-
Сравнивать цены в разных районах города, так как стоимость сильно различается в зависимости от локации.
-
Рассматривать инвестирование в парковки в новых микрорайонах, где рост цен пока умеренный.
А что если…
Если спрос продолжит опережать предложение, средние цены могут увеличиться ещё сильнее. Инвесторы, которые рассчитывают на рост стоимости, будут активно скупать места, а доступные варианты станут ещё реже.
Плюсы и минусы покупки парковочного места
|Плюсы
|Минусы
|Возможность долгосрочной аренды и дохода
|Высокая стоимость квадратного метра
|Защита автомобиля в условиях городской среды
|Ограниченное предложение в центральных районах
|Потенциальный рост стоимости актива
|Необходимость дополнительных расходов на обслуживание
FAQ
Как выбрать парковочное место для покупки?
Лучше ориентироваться на новые жилые комплексы с гарантией инфраструктуры и безопасности.
Сколько стоит парковочное место в центре Москвы?
Средняя цена достигает 240 тысяч рублей за квадратный метр, но конкретные суммы зависят от локации и типа паркинга.
Что выгоднее — инвестировать или использовать для личного авто?
Это зависит от целей: для дохода выбирают места в районах с высокой арендной ставкой, для личного пользования — удобное расположение.
Мифы и правда
Миф: "Парковочные места всегда дешевле квартир".
Правда: в столице стоимость "квадрата" на парковке иногда сравнима с ценой жилой недвижимости в удалённых районах.
Исторический контекст
Рынок парковок в Москве постепенно формировался с появлением первых многоуровневых паркингов в начале 2000-х. С тех пор структура предложения меняется в зависимости от спроса на жильё и инвестиционной привлекательности города.
Три интересных факта
-
В центре Москвы среднее машиноместо занимает 12-15 квадратных метров, что делает его дороже многих квартир в спальных районах.
-
Инвесторы часто приобретают несколько машиномест в одном комплексе, чтобы увеличить доход от аренды.
-
Существуют проекты с "умными парковками", где стоимость места может зависеть от времени использования.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru