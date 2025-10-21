В Москве машины стали роскошью: как парковки обгоняют квартиры в цене

Средняя стоимость машиноместа в Москве продолжает расти. За прошедший год цена квадратного метра на парковке увеличилась на 18% и достигла 240 тысяч рублей. Такие данные приводит Илья Павлюк, ведущий эксперт риэлтерской компании "Этажи".

"Медианная стоимость машиноместа в Москве выросла на 18%. Главным образом это произошло из-за снижения на рынке доли наиболее доступных вариантов от застройщиков жилья. Обычно они открывают продажи парковочных мест ближе к завершению строительства, а в этом году часть застройщиков сдвинула сроки ввода своих проектов, и в общем объёме предложения стало не доставать таких вариантов", — отметил эксперт.

Где цены растут быстрее всего

Анализ показывает, что наибольший рост цен наблюдается в центральных районах столицы. В Новой Москве средняя стоимость квадратного метра увеличилась всего на 5%, а внутри МКАД — примерно на 4%. Такая разница объясняется высокой конкуренцией и ограниченным предложением в центре города.

Причины подорожания

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов, влияющих на рост цен:

сокращение доли доступных машиномест, которые традиционно предлагают застройщики. замедление запуска новых строительных проектов. уменьшение общего числа парковочных мест на новых стройплощадках. повышенный интерес инвесторов, которые видят в парковках доходный актив.

Таким образом, дефицит предложений и повышенный спрос создают ценовое давление на рынке.

Советы для покупателей

При возможности выбирать объекты на ранних этапах строительства — это позволит найти более выгодные предложения. Сравнивать цены в разных районах города, так как стоимость сильно различается в зависимости от локации. Рассматривать инвестирование в парковки в новых микрорайонах, где рост цен пока умеренный.

А что если…

Если спрос продолжит опережать предложение, средние цены могут увеличиться ещё сильнее. Инвесторы, которые рассчитывают на рост стоимости, будут активно скупать места, а доступные варианты станут ещё реже.

Плюсы и минусы покупки парковочного места

Плюсы Минусы Возможность долгосрочной аренды и дохода Высокая стоимость квадратного метра Защита автомобиля в условиях городской среды Ограниченное предложение в центральных районах Потенциальный рост стоимости актива Необходимость дополнительных расходов на обслуживание

FAQ

Как выбрать парковочное место для покупки?

Лучше ориентироваться на новые жилые комплексы с гарантией инфраструктуры и безопасности.

Сколько стоит парковочное место в центре Москвы?

Средняя цена достигает 240 тысяч рублей за квадратный метр, но конкретные суммы зависят от локации и типа паркинга.

Что выгоднее — инвестировать или использовать для личного авто?

Это зависит от целей: для дохода выбирают места в районах с высокой арендной ставкой, для личного пользования — удобное расположение.

Мифы и правда

Миф: "Парковочные места всегда дешевле квартир".

Правда: в столице стоимость "квадрата" на парковке иногда сравнима с ценой жилой недвижимости в удалённых районах.

Исторический контекст

Рынок парковок в Москве постепенно формировался с появлением первых многоуровневых паркингов в начале 2000-х. С тех пор структура предложения меняется в зависимости от спроса на жильё и инвестиционной привлекательности города.

Три интересных факта