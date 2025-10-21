Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Подземная парковка
Подземная парковка
© freepik.com by frimufilms is licensed under public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:18

В Москве машины стали роскошью: как парковки обгоняют квартиры в цене

Средняя стоимость машиноместа в Москве выросла на 18% до 240 тысяч рублей — Илья Павлюк

Средняя стоимость машиноместа в Москве продолжает расти. За прошедший год цена квадратного метра на парковке увеличилась на 18% и достигла 240 тысяч рублей. Такие данные приводит Илья Павлюк, ведущий эксперт риэлтерской компании "Этажи".

"Медианная стоимость машиноместа в Москве выросла на 18%. Главным образом это произошло из-за снижения на рынке доли наиболее доступных вариантов от застройщиков жилья. Обычно они открывают продажи парковочных мест ближе к завершению строительства, а в этом году часть застройщиков сдвинула сроки ввода своих проектов, и в общем объёме предложения стало не доставать таких вариантов", — отметил эксперт.

Где цены растут быстрее всего

Анализ показывает, что наибольший рост цен наблюдается в центральных районах столицы. В Новой Москве средняя стоимость квадратного метра увеличилась всего на 5%, а внутри МКАД — примерно на 4%. Такая разница объясняется высокой конкуренцией и ограниченным предложением в центре города.

Причины подорожания

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов, влияющих на рост цен:

  1. сокращение доли доступных машиномест, которые традиционно предлагают застройщики.

  2. замедление запуска новых строительных проектов.

  3. уменьшение общего числа парковочных мест на новых стройплощадках.

  4. повышенный интерес инвесторов, которые видят в парковках доходный актив.

Таким образом, дефицит предложений и повышенный спрос создают ценовое давление на рынке.

Советы для покупателей

  1. При возможности выбирать объекты на ранних этапах строительства — это позволит найти более выгодные предложения.

  2. Сравнивать цены в разных районах города, так как стоимость сильно различается в зависимости от локации.

  3. Рассматривать инвестирование в парковки в новых микрорайонах, где рост цен пока умеренный.

А что если…

Если спрос продолжит опережать предложение, средние цены могут увеличиться ещё сильнее. Инвесторы, которые рассчитывают на рост стоимости, будут активно скупать места, а доступные варианты станут ещё реже.

Плюсы и минусы покупки парковочного места

Плюсы Минусы
Возможность долгосрочной аренды и дохода Высокая стоимость квадратного метра
Защита автомобиля в условиях городской среды Ограниченное предложение в центральных районах
Потенциальный рост стоимости актива Необходимость дополнительных расходов на обслуживание

FAQ

Как выбрать парковочное место для покупки?
Лучше ориентироваться на новые жилые комплексы с гарантией инфраструктуры и безопасности.

Сколько стоит парковочное место в центре Москвы?
Средняя цена достигает 240 тысяч рублей за квадратный метр, но конкретные суммы зависят от локации и типа паркинга.

Что выгоднее — инвестировать или использовать для личного авто?
Это зависит от целей: для дохода выбирают места в районах с высокой арендной ставкой, для личного пользования — удобное расположение.

Мифы и правда

Миф: "Парковочные места всегда дешевле квартир".
Правда: в столице стоимость "квадрата" на парковке иногда сравнима с ценой жилой недвижимости в удалённых районах.

Исторический контекст

Рынок парковок в Москве постепенно формировался с появлением первых многоуровневых паркингов в начале 2000-х. С тех пор структура предложения меняется в зависимости от спроса на жильё и инвестиционной привлекательности города.

Три интересных факта

  1. В центре Москвы среднее машиноместо занимает 12-15 квадратных метров, что делает его дороже многих квартир в спальных районах.

  2. Инвесторы часто приобретают несколько машиномест в одном комплексе, чтобы увеличить доход от аренды.

  3. Существуют проекты с "умными парковками", где стоимость места может зависеть от времени использования.

