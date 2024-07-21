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В Москве выявили свыше 272 тыс. нарушений правил остановки и стоянки с января 2024 года
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В Москве выявили свыше 272 тыс. нарушений правил остановки и стоянки с января 2024 года

С начала 2024 года в Москве было зарегистрировано более 272 тысяч случаев нарушения правил парковки и остановки, как сообщает столичный департамент транспорта в своём Telegram-канале. Данные были зафиксированы благодаря дорожным камерам за первые шесть месяцев года.

В сообщении указывается, что наиболее частые нарушения происходили возле торговых центров и вокзалов. В результате несоблюдения правил парковки в столице произошло 18 дорожно-транспортных происшествий.

Заместитель мэра Москвы по транспортным вопросам Максим Ликсутов подчеркнул, что нарушения не только приводят к штрафам, но и могут быть причиной аварий. Он добавил, что благодаря работе дорожных камер и инспекторов МАДИ ведется контроль за соблюдением правил парковки, что способствует развитию культуры вежливого вождения и повышению безопасности дорожного движения в соответствии с задачами, поставленными мэром города Сергеем Собяниным.

Фото: flickr.com/Gennady Grachev (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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