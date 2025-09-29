Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автомобильная парковка
Автомобильная парковка
© golyanovo.mos.ru by Управа района Гольяново города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 3.0
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:27

Парковка на передаче убивает вашу машину — автоэксперты бьют тревогу

Парковка на передаче без ручника увеличивает риск повреждения КПП на 70%

Автомобилисты до сих пор спорят, как правильнее оставлять машину с механической коробкой передач: использовать стояночный тормоз или ограничиться включённой передачей. У кого-то это привычка ещё со времён "Жигулей" и "Волг", где ручник нередко подводил. Но как быть сегодня, с современными машинами, особенно зимой, когда велик риск примерзания тормозных колодок?

Почему вопрос остаётся актуальным

С приходом холодов владельцы авто часто боятся пользоваться ручником: кажется, что при отрицательных температурах он может примерзнуть, и утром машину не удастся сдвинуть с места. Поэтому многие просто оставляют машину на передаче. Но, как отмечают специалисты, у такого подхода есть серьёзные минусы.

"На МКПП при таком простое машины ложится дополнительная нагрузка", — сказал автомеханик.

Если автомобиль припаркован под уклон, нагрузка распределяется ещё и на другие элементы трансмиссии. Именно поэтому правильнее совмещать два способа фиксации: передачу и ручник.

Сравнение способов фиксации авто

Способ Преимущества Недостатки
Только передача Быстро, не примерзает Повышенная нагрузка на КПП, риск скатывания
Только ручник Надёжная фиксация Возможность примерзания зимой
Передача + ручник Максимальная безопасность Требует аккуратности и правильного использования

Советы шаг за шагом: как парковаться правильно

Чтобы не столкнуться с проблемами, достаточно придерживаться простых правил.

  1. Избегайте парковки в глубоких лужах, где вода может достать до тормозных механизмов.

  2. После активной езды дайте тормозам остыть. Достаточно постоять 5-10 минут, а после интенсивной нагрузки — до 15 минут.

  3. Подтягивайте ручник с умеренным усилием, а не до упора.

  4. На уклоне дополнительно выворачивайте колёса в сторону бордюра, чтобы подстраховаться.

  5. Для максимальной надёжности используйте и ручник, и включённую передачу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ставить машину на уклоне только на передачу.
    Последствие: риск скатывания, нагрузка на трансмиссию.
    Альтернатива: включать ручник и дополнительно выворачивать колёса.

  • Ошибка: тянуть ручник до упора.
    Последствие: примерзание колодок.
    Альтернатива: подтягивать с небольшим усилием.

  • Ошибка: парковаться после активной езды без паузы.
    Последствие: нагретые тормоза легко примерзают.
    Альтернатива: дать тормозам полностью остыть.

А что если всё же примерз ручник?

В этом случае не стоит пытаться сразу трогаться с места и "рвать" машину. Нужно аккуратно прогреть авто: часто достаточно прогрева салона и включённого обогрева задних колёсных арок (если он предусмотрен). Иногда помогает лёгкое покачивание машины вперёд-назад. В крайнем случае — вызвать мастера или воспользоваться тёплой водой, но осторожно, чтобы не вызвать коррозию.

Плюсы и минусы привычек

Привычка Плюсы Минусы
Оставлять машину только на передаче Быстро, просто Опасно на уклонах, нагрузка на КПП
Использовать только ручник Удобно, привычно Риск примерзания зимой
Комбинировать оба способа Максимальная надёжность Нужно учитывать температуру и условия

FAQ

Как лучше оставлять машину зимой — на ручнике или на передаче?
Лучший вариант — комбинировать оба способа, но при этом дать тормозам остыть и не парковаться в воде.

Сколько стоит ремонт КПП, если она пострадает от нагрузки при парковке?
Ремонт коробки обойдётся в десятки тысяч рублей, поэтому экономить на правильной фиксации автомобиля не стоит.

Что лучше при парковке на уклоне: включённая передача или ручник?
Оптимально использовать оба метода плюс выворот колёс в сторону бордюра.

Мифы и правда

  • Миф: "Современные машины можно оставлять только на передаче — это безопасно".
    Правда: коробка передач не рассчитана на удержание машины, особенно на уклоне.

  • Миф: "Ручник всегда примерзает зимой".
    Правда: если дать тормозам остыть и не парковаться в воде, примерзания можно избежать.

  • Миф: "Чем сильнее натянешь ручник, тем лучше".
    Правда: чрезмерное усилие только увеличивает риск примерзания.

Интересные факты

  1. В ряде европейских стран использование ручника на парковке обязательно по правилам дорожного движения.

  2. У некоторых современных авто есть электронный стояночный тормоз, который сам регулирует усилие и снижает риск примерзания.

  3. В старых советских машинах водители действительно часто оставляли машину только на передаче, потому что ручники выходили из строя очень быстро.

Исторический контекст

В прошлом ручные тормоза имели простую конструкцию и часто подводили, поэтому автовладельцы привыкли полагаться на передачу. С развитием технологий стояночные тормоза стали надёжнее, а в современных моделях появились электронные системы. Тем не менее привычка оставлять машину на передаче осталась у многих водителей и передаётся "по наследству" от старших поколений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Отказ сцепления на дороге: автомеханики объяснили, как продолжить движение без эвакуатора сегодня в 22:44

Эвакуатор больше не нужен: водители нашли способ доехать с неисправным сцеплением

Можно ли продолжить движение на машине с поломанным сцеплением? Эксперты уверяют, что да — но только если знать один важный приём.

Читать полностью » Jaguar Land Rover получит 1,5 млрд фунтов кредитных гарантий от правительства Великобритании после кибератаки сегодня в 15:59

Британский автопром держится на поддержке: как правительство спасает Jaguar Land Rover от краха

Британское правительство выделяет крупные кредитные гарантии, чтобы помочь Jaguar Land Rover восстановить производство после масштабной кибератаки и защитить цепочку поставок.

Читать полностью » Осенью число мошеннических объявлений на авторынке выросло на 20% — данные сегодня в 14:48

Любовь с первого чата: как переписка о машине заканчивается пустым кошельком

Осенью мошенники активизируются на авторынке: их уловки становятся хитрее, а жертв больше. Узнайте главные схемы и признаки фейковых объявлений.

Читать полностью » В России стоки новых машин упали почти вдвое с января 2024 года — Коммерсант сегодня в 13:34

Машин всё меньше, скидок — уже не так много: пора брать, или опять опоздаете

Запасы новых автомобилей в России сократились почти вдвое: от 700 тысяч в январе до 350 тысяч осенью, а по некоторым брендам уже ощущается дефицит.

Читать полностью » В России сократилось число АЗС: минус 2,6% за два месяца — данные сегодня в 12:11

Юг без топлива, Крым без заправок: что происходит с бензином в России

В России за два месяца закрылось 360 АЗС: перебои с топливом ударили по независимым операторам, а в Крыму продажи бензина прекратили половина станций.

Читать полностью » Lada Vesta отметила 10 лет с момента выпуска первого серийного автомобиля сегодня в 11:12

Без неё могло быть только "Гранта" и грусть: как одна модель спасла АВТОВАЗ

10 лет назад началось производство Lada Vesta — модели, которая изменила имидж АВТОВАЗа и доказала, что российские машины могут быть конкурентными.

Читать полностью » сегодня в 10:17

Bosch режет по живому: 13 тысяч увольнений и тревожный сигнал для всей автоиндустрии

Bosch объявил о планах сократить 13 тысяч рабочих мест: компания урежет расходы и сосредоточится на новых направлениях, чтобы сохранить конкурентоспособность.

Читать полностью » Автоэксперт: соль на дорогах защищает от аварий, но вредит автомобилям сегодня в 9:27

Реагенты на дорогах: защита от аварий или верная смерть для подвески

Зимой дороги спасают от гололёда, но вредят автомобилю. Узнайте, как защитить кузов и детали машины от соли и химии без лишних затрат.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Лаванда, гортензия и томаты Черри признаны простыми способами оживить участок
Наука

Объект в 11 млн световых лет от Земли мощнее сверхновых в десятки раз — Шабловинская
Питомцы

Британские учёные установили связь между личностью хозяина и поведением кошки
Авто и мото

Сверление катализатора сокращает срок службы двигателя на 40%
Еда

Свекольный, фруктовый и мятный квас становятся популярными вариациями традиционного напитка
Туризм

Шерегеш в 2024 году принял 2,5 млн туристов и стал самым популярным горнолыжным курортом России
Красота и здоровье

Учёные: слабая сила хвата в среднем возрасте повышает риск деменции через 10 лет
Еда

Шеф Денис Перевоз рассказал, как приготовить варенье из огурцов с лимоном и специями
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet