Подземная парковка
Подземная парковка
© freepik.com by frimufilms is licensed under public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:58

Парковка дороже машины: почему россияне массово отказываются от машино-мест

Спрос на машино-места в Москве и Петербурге упал на 20–29% при росте цен до 2,95 млн рублей — эксперты

Россияне всё чаще отказываются от покупки машино-мест, и причина не только в кризисе или снижении доходов. Цена за парковку в новостройке сегодня сопоставима со стоимостью автомобиля, и такой перекос делает вложение попросту нелогичным. Эксперты называют эту ситуацию "общемировым трендом", но для российских городов она приобрела особенно яркие черты.

Москва и Петербург: парковка дороже, чем машина

За последний год спрос на машино-места в столице упал почти на 20%, а в Петербурге — на 29%. При этом цены бьют рекорды: в Москве парковочное место стоит уже 2,95 млн рублей, что на 21,6% выше, чем год назад. В Северной столице — 1,45 млн рублей, рост составил 12%. То есть сумма, за которую можно купить новый автомобиль, сегодня уходит на кусочек бетона в подземном паркинге.

Регионы: рекордные падения и неожиданные лидеры

Ещё сильнее ситуация обострилась за пределами двух столиц. В Омске число сделок рухнуло на 69% при средней цене в 1,86 млн рублей. Красноярск показал падение на 62% (1,45 млн), Краснодар — на 57% (770 тысяч). Но есть и исключения. В четырёх городах продажи пошли в рост, и самым неожиданным лидером стала Самара — плюс 99%. Далее — Воронеж (+32%), Пермь (+18%) и Екатеринбург (+5%). Аналитики связывают этот всплеск с параллельным снижением интереса к покупке квартир: люди реже берут жильё, но чаще инвестируют в парковки, надеясь на будущий дефицит.

Средние цифры и уникальный случай

За первые полгода 2024-го в 17 крупнейших российских городах продано 21,5 тысячи машино-мест. В 14 из них цена превысила отметку в миллион рублей, а в среднем выросла на 18%. Абсолютным рекордсменом вновь оказалась Самара: стоимость выросла на 60%, достигнув 1,63 млн рублей. На противоположном полюсе оказался Волгоград — единственный город, где парковки подешевели сразу на 23% (до 600 тысяч рублей). Интересный факт: примерно столько же парковка стоила в Москве… двенадцать лет назад.

Почему это происходит

Профессор Высшей школы экономики Сергей Сиваев видит в происходящем закономерность.

"Высокая степень урбанизации, нехватка земли и развитие общественного транспорта объективно уменьшают роль личного автомобиля. Застройщики, заметив дефицит, пошли по пути максимизации прибыли и начали резко поднимать цены", — заявил Сиваев.

Эксперт считает, что нынешняя стоимость отпугивает россиян не только от покупки парковок, но и от приобретения машин в целом.

"Эта тенденция будет только усиливаться", — резюмирует он.

