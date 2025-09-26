Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Машины под деревьями
Машины под деревьями
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:59

Москва отучила машины хамить: число нарушений парковки рухнуло на четверть

Нарушения правил парковки в Москве сократились на 26% в 2025 году — департамент транспорта

Количество нарушений правил парковки в Москве заметно сократилось. По данным городского департамента транспорта, с начала 2025 года число случаев, когда водители игнорировали запретительные знаки остановки и стоянки, уменьшилось на 26% по сравнению с прошлым годом.

Эксперты отмечают, что улучшение ситуации во многом связано с усилением контроля. В центральных районах, у станций метро, рядом с деловыми центрами и торговыми комплексами, где раньше чаще всего фиксировались нарушения, стало заметно свободнее. При этом напоминание о штрафе в 4,5 тысячи рублей за нарушение требований знака 3.27 "Остановка запрещена" остаётся важным сдерживающим фактором.

"Благодаря круглосуточному контролю со стороны МАДИ водители стали более ответственно подходить к соблюдению ПДД. Случаев неправильной парковки становится всё меньше. Призываем автомобилистов быть внимательными и оставлять машину только в разрешенных местах", — отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Почему дисциплина выросла

Причинами положительных изменений стали сразу несколько факторов. В последние годы город активно развивает систему фото- и видеофиксации нарушений, а также расширяет количество платных парковочных мест. Это помогает перераспределять поток автомобилей и снижать нагрузку на проблемные участки.

Дополнительный эффект дают меры по улучшению инфраструктуры: строительство перехватывающих парковок у метро, внедрение цифровых сервисов для поиска свободных мест и расширение зон для резидентов.

Сравнение: вчера и сегодня

Показатель 2024 год 2025 год
Нарушения правил остановки и стоянки 100% -26%
ДТП за 8 месяцев базовый уровень -8%
Погибших в авариях базовый уровень -29%
ДТП с участием нетрезвых водителей базовый уровень -30,5%

Как избежать штрафа: пошаговые советы

  1. Перед выездом установите навигационное приложение с отмеченными парковочными зонами.

  2. Всегда обращайте внимание на дорожные знаки, особенно в центре.

  3. Используйте городские сервисы поиска парковки — многие показывают в реальном времени, где есть свободные места.

  4. Если сомневаетесь, лучше выбрать перехватывающую парковку у метро или торгового центра.

  5. При кратковременной остановке включайте аварийную сигнализацию, но только там, где это не запрещено.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставить машину под знаком "Остановка запрещена".

  • Последствие: штраф 4,5 тыс. рублей и возможная эвакуация.

  • Альтернатива: использование мобильного приложения "Парковки Москвы" или сервисов "Яндекс Парковки", "Парковки.ру".

  • Ошибка: припарковаться рядом с выездом спецтехники.

  • Последствие: риск помешать проезду скорой или пожарной службы.

  • Альтернатива: поиск парковки на соседних улицах с помощью онлайн-карты.

  • Ошибка: занять место для инвалидов без разрешения.

  • Последствие: штраф до 5 тыс. рублей и сильный общественный резонанс.

  • Альтернатива: использование обычных зон для резидентов или гостевых мест.

А что если…

А что если убрать полностью бесплатную парковку в центре? По мнению специалистов, это снизит количество пробок, но вызовет рост недовольства автомобилистов. А что если, наоборот, увеличить число бесплатных мест? Тогда поток машин в центр возрастёт, что ухудшит ситуацию на дорогах. Оптимальное решение — баланс между платными и бесплатными зонами.

FAQ

Как выбрать правильное парковочное место в Москве?
Используйте навигационные сервисы и следите за знаками. Лучший вариант — официальные парковочные зоны.

Сколько стоит парковка в центре столицы?
Цена зависит от зоны: от 40 до 380 рублей в час. В некоторых районах есть бесплатное время ночью.

Что лучше: платить за парковку или рисковать штрафом?
Очевидно, дешевле и спокойнее оплатить парковку через приложение, чем платить штраф 4,5 тысячи рублей.

Мифы и правда

  • Миф: "Если оставить машину на 5 минут, штраф не придёт".
    Правда: фиксация происходит автоматически, даже при короткой остановке.

  • Миф: "Штраф можно не платить — всё равно забудут".
    Правда: неоплата ведёт к пени и передаче в службу судебных приставов.

  • Миф: "Знаки можно игнорировать ночью".
    Правда: правила действуют круглосуточно.

3 интересных факта

  1. В Москве ежедневно фиксируется до 50 тысяч нарушений парковки.

  2. Самые частые нарушения связаны с остановкой вблизи станций метро.

  3. В ряде районов города тестируются системы "умных парковок", которые показывают свободные места в режиме реального времени.

Исторический контекст

• В 2012 году в Москве появились первые платные парковочные зоны.
• В 2014 году начали массово использовать эвакуаторы.
• В 2017 году внедрили мобильные приложения для оплаты парковки.
• К 2025 году число нарушений сократилось на четверть.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Nissan завершил выпуск GT-R R35 и готовит электрический спорткар R36 сегодня в 16:48

Похороны бензина: легендарный GT-R возродят без звука мотора

Легендарный Nissan GT-R готовится к перерождению: бензиновый R35 уходит в историю, а его преемник R36 обещает стать электрическим монстром будущего.

Читать полностью » Nissan отзывает 9200 автомобилей X-Trail e-POWER из-за дефекта генератора сегодня в 15:26

Гибрид за миллионы — а в итоге эвакуатор: зачем Nissan отзывает тысячи X-Trail e-POWER

Масштабный отзыв Nissan X-Trail e-POWER затронул тысячи машин. Причина в генераторе, который может оставить кроссовер без движения.

Читать полностью » В Китае беспилотные такси Baidu Carrot Kuaipao сравнялись по доходам и расходам сегодня в 14:58

Такси без руля, но с прибылью: Baidu доказала, что будущее наступило раньше, чем мы думали

Baidu вывела свои беспилотные такси на новый уровень: компания уже работает в плюс в Китае и готовится выйти на международные рынки.

Читать полностью » JAC JS3 и Haval Jolion вошли в топ-5 самых дешёвых иномарок с МКП — Автоновости дня сегодня в 13:59

Когда хочешь новый авто, но не хочешь кредит на 10 лет: выбираем машину до 1,9 млн

Названы 5 самых дешёвых новых иномарок с механикой в России: от седана BAIC U5 Plus за 1,39 млн рублей до Jetta VA3 за 1,92 млн.

Читать полностью » Под отзыв попали Toyota RAV4, Camry, Tacoma и Lexus RX из-за гаснущего дисплея сегодня в 12:19

Панель выключилась — и это уже не дизайн: Toyota срочно обновляет прошивку

Toyota отзывает почти 600 тысяч автомобилей в США из-за проблем с цифровой приборной панелью. Владельцам предлагают бесплатное обновление ПО.

Читать полностью » Huawei запустила продажи первого универсала Stelato S9T стоимостью около 3,6 млн рублей сегодня в 11:19

Когда багажник умнее, чем смартфон: Huawei представила свой ответ Audi и BYD

Huawei представила первый универсал Stelato S9T: просторный салон, три экрана и мощность до 523 л. с. Модель обещает изменить рынок премиальных авто.

Читать полностью » В топ универсалов вошли Porsche Taycan, Panamera, Mercedes E-Class и Volvo V90 сегодня в 10:18

Забудьте о кроссоверах? Новые универсалы предлагают больше — и делают это красиво

Восемь универсалов стали самыми практичными по версии TopSpeed: от электромобиля Porsche до внедорожного Subaru. Выбор впечатляет и разнообразием, и стилем.

Читать полностью » Цветные метки на шинах помогают правильно устанавливать и подбирать покрышки — советы эксперта сегодня в 9:47

Маленькие полоски — большая экономия: как цветные метки на шинах продлевают срок службы и снижают вибрацию

Цветные полосы и точки на шинах помогают выбрать правильный комплект и установить его так, чтобы автомобиль ехал плавно и безопасно.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Reddit обсуждает возможное использование ИИ в романе "Рассвет жатвы" Сюзанны Коллинз
Красота и здоровье

Эндокринологи: преддиабет протекает без симптомов у 80% людей
Наука

Марсоход Perseverance выявил смену кислотных, нейтральных и щелочных условий на Марсе
Красота и здоровье

Bluebell и 24 Faubourg стали парфюмерной визиткой принцессы Дианы
Туризм

Рейкьявик признан самым холодным городом Европы для отдыха осенью — данные Omio
Садоводство

Осеннее опрыскивание сада укрепляет растения и снижает риск весенних болезней
Питомцы

В Испании изъяли десятки редких животных у подозреваемой в контрабанде семьи
Авто и мото

АвтоВАЗ бесплатно дооснастит 22 тысячи Lada Vesta системой ЭРА-ГЛОНАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet