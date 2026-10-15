Парковочные места у дома заняли чужаки: как защитить двор от нашествия офисных автомобилей

Проблема парковки офисных сотрудников во дворах многоэтажных домов решается через официальное оформление границ земельного участка, пояснил заместитель председателя комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Гордеев. Подробнее о ситуации эксперт рассказал в беседе с NewsInfo.

В столице ситуация с придомовыми территориями имеет свою специфику, так как большинство дворов обслуживается бюджетными учреждениями за счет города. Тем не менее, если частный транспорт сотрудников бизнес-центров создает препятствия для местных жителей, вопрос можно решить установкой ограждающих конструкций.

Важно помнить, что любые действия по ограничению доступа должны иметь под собой юридическую базу. В частности, незаконный захват территории путем установки самовольных ограждений может повлечь административную ответственность.

"Если люди действительно не могут припарковать частные машины около своих подъездов, потому что припарковались офисные работники, надо ставить вопрос со шлагбаумами. Нет знаков таких в правилах дорожного движения, только собственники жилых домов могут принимать решение", — отметил Гордеев.

Специалист подчеркнул, что ключевым условием для управления двором является его постановка на кадастровый учет. Согласно федеральному закону № 189-ФЗ, земельный участок входит в состав общего имущества только при наличии четко определенных границ.

Проверить статус своего дома можно через публичную кадастровую карту, где территории, закрепленные за зданиями, обведены замкнутыми линиями. Нередко жильцы сталкиваются с проблемой эвакуации автохлама, который годами занимает место, хотя при оформленной собственности этот процесс инициировать проще.

При планировании установки шлагбаума необходимо учитывать архитектурные особенности квартала. Если проезд через двор является единственным путем к другим жилым зданиям, городские власти могут запретить блокировку движения. В таких случаях жильцам рекомендуется вступать в диалог с муниципальной администрацией для поиска компромиссных решений или проектирования альтернативных путей объезда.

"Ситуативно надо договариваться. Если будет проект, договориться с городской администрацией, с архитекторами, с главой, чтобы сделать отдельный объект", — пояснил специалист.

Дополнительные сложности могут возникнуть и из-за того, что заброшенные автомобили часто мешают проезду спецтехники и планировке новых стояночных мест.

Также Гордеев напомнил, что при строительстве новых офисных центров архитекторы обязаны соблюдать градостроительные нормы по количеству машиномест. Однако на практике сотрудники нередко предпочитают бесплатные дворы платной инфраструктуре. В регионах проблема стоит менее остро, чем в Москве, но требования к межеванию земли остаются едиными для всей страны.

Контроль за территорией позволяет избежать и других нарушений, таких как парковка на газоне, за которую предусмотрены крупные штрафы. В то же время власти рассматривают и более глобальные изменения, готовя радикальную реформу штрафов для наведения порядка в дорожной сфере.

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