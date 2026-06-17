Платные парковки решили подсластить бесплатным лимитом: почему это вызывает много вопросов

Предложение сделать бесплатными первые двадцать минут стоянки на городских парковках носит популистский характер. Такое мнение в беседе с NewsInfo выразил бизнес-эксперт, экс-президент Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Владимир Моженков.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили министру транспорта РФ Андрею Никитину обращение с инициативой ввести бесплатный интервал для водителей на всех государственных парковках общего пользования.

Ранее в экспертной среде часто поднимался вопрос о том, как депутаты предлагают защитить водителей от эвакуации, однако подобные меры часто критикуются за отсутствие системного подхода. Моженков отмечает, что подобные идеи появляются в информационном поле исключительно перед электоральным циклом, чтобы привлечь внимание избирателей. При этом практическая реализация идеи вызывает у эксперта множество технических вопросов.

"Цена вопроса этого внедрения. Когда это будет считаться? От того, когда я нажал кнопочку оплатить? Я подъехал, поставил машину на стоянку, подошел к столбику, посмотрел номер стоянки. Когда начинается отсчет этих двадцати минут? А почему двадцать, а не пятнадцать? А почему пятнадцать, а не тридцать?", — задается вопросом эксперт.

По его мнению, современные городские власти сталкиваются с тем, что короткая остановка в центре города обходится дороже топлива, а попытки корректировки тарифов требуют более глубокого анализа. Эксперт подчеркивает, что многие политики используют подобные "подарки" для электората без оглядки на долгосрочные последствия. Ранее, как напомнил Моженков, те же парламентские силы могли поддерживать фискальные инициативы, которые сегодня пытаются опротестовать.

"Мне кажется, это популистские предложения. На мой взгляд, есть вопросы более важные в стране, в экономике, в социальной политике, чем такие мелочные, популистские предложения", — заявил эксперт.

Напомним, что сегодня водители вынуждены внимательно следить за правилами, так как за ошибки при оплате или парковку в запрещенных местах предусмотрены строгие санкции, а в ближайшее время в России готовят радикальную реформу штрафов. Кроме того, эксперты напоминают, что важно эффективно очищать дворы от брошенных автомобилей, что создаст больше реальных преимуществ для граждан, чем дискуссии о минутах стоянки. Также стоит помнить, что даже в праздничные дни правила парковки в столице требуют проверки через приложения.

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