Эвакуатор увозит машину
Эвакуатор увозит машину
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 5:15

Фото с телефона оказалось решающим: штраф прилетел прямо за парковку во дворе

В России водитель получил штраф за блокировку мусоровоза — юрист Орест Мацала назвал шансы на обжалование

В российских регионах действуют особые нормы, регулирующие порядок благоустройства. И среди них — запрет на блокировку доступа коммунальных служб к контейнерам для мусора. За это нарушение почти везде предусмотрена административная ответственность, а доказательством может служить даже фото, сделанное на смартфон.

Один из водителей оказался в подобной ситуации: припарковал автомобиль у баков во дворе, и утром мусоровоз, не имея возможности подъехать, зафиксировал нарушение на камеру. Спустя время владелец машины получил штраф. Возникает закономерный вопрос: можно ли его обжаловать?

Как устроено регулирование

Некоторые категории правонарушений регулируются на уровне региона. Например, в Липецкой области в статье 9 Правил благоустройства прямо говорится, что размещение транспортных средств, мешающих вывозу отходов, запрещено. Нарушителю грозит предупреждение или штраф в размере от 500 до 3000 рублей.

Подобные положения действуют практически в каждом субъекте России. Их дополняют статьи местных административных кодексов, где прописаны санкции за создание препятствий коммунальным службам.

Шансы на обжалование

"У водителя есть возможность подать жалобу в течение десяти дней с момента получения постановления", — заявил эксперт в области автотематики и административного права компании "Европейская юридическая служба" Орест Мацала

Юрист уточняет, что многое зависит от деталей. Например:

  • в постановлении могут быть ошибки,
  • на фото может отсутствовать дата,
  • номер автомобиля может быть неразборчивым,
  • не всегда очевидно, что именно эта машина реально мешала вывозу мусора.

Кроме того, важно учитывать, кто именно парковал машину — сам собственник или другое лицо, управлявшее транспортом. Все эти нюансы дают шанс на отмену штрафа.

