Фото с телефона оказалось решающим: штраф прилетел прямо за парковку во дворе

В российских регионах действуют особые нормы, регулирующие порядок благоустройства. И среди них — запрет на блокировку доступа коммунальных служб к контейнерам для мусора. За это нарушение почти везде предусмотрена административная ответственность, а доказательством может служить даже фото, сделанное на смартфон.

Один из водителей оказался в подобной ситуации: припарковал автомобиль у баков во дворе, и утром мусоровоз, не имея возможности подъехать, зафиксировал нарушение на камеру. Спустя время владелец машины получил штраф. Возникает закономерный вопрос: можно ли его обжаловать?

Как устроено регулирование

Некоторые категории правонарушений регулируются на уровне региона. Например, в Липецкой области в статье 9 Правил благоустройства прямо говорится, что размещение транспортных средств, мешающих вывозу отходов, запрещено. Нарушителю грозит предупреждение или штраф в размере от 500 до 3000 рублей.

Подобные положения действуют практически в каждом субъекте России. Их дополняют статьи местных административных кодексов, где прописаны санкции за создание препятствий коммунальным службам.

Шансы на обжалование

"У водителя есть возможность подать жалобу в течение десяти дней с момента получения постановления", — заявил эксперт в области автотематики и административного права компании "Европейская юридическая служба" Орест Мацала

Юрист уточняет, что многое зависит от деталей. Например:

в постановлении могут быть ошибки,

на фото может отсутствовать дата,

номер автомобиля может быть неразборчивым,

не всегда очевидно, что именно эта машина реально мешала вывозу мусора.

Кроме того, важно учитывать, кто именно парковал машину — сам собственник или другое лицо, управлявшее транспортом. Все эти нюансы дают шанс на отмену штрафа.