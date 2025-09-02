Что скрывает стояночный тормоз: четыре тайны, которые меняют взгляд на вашу безопасность

Вы когда-нибудь задумывались, почему ручной тормоз в вашем автомобиле ломается гораздо раньше, чем должен? Многие считают, что "ручник" нужен лишь для парковки, но на самом деле он играет важную роль и в экстренных ситуациях, когда отказывают основные тормоза. Инструктор по вождению рассказал, какие ошибки делают почти все водители и как это сказывается на работе стояночного тормоза.

Зачем нужен стояночный тормоз?

Стояночный тормоз есть в любом современном автомобиле. Несмотря на распространённое мнение, его задача — не только удерживать машину на месте при парковке. В критических ситуациях, когда отказали основные тормоза, именно "ручник" может спасти жизнь. Однако многие водители до сих пор не научились правильно им пользоваться.

Четыре главные ошибки при использовании ручника:

Слишком сильное затягивание рычага. Часто водители поднимают рычаг ручника до предела, прилагая чрезмерное усилие. Это приводит к растяжению тросов, повышенной нагрузке на колодки и другие детали тормозной системы. В результате механизм изнашивается гораздо быстрее — уже к 100-150 тысячам километров пробега.

Часто водители поднимают рычаг ручника до предела, прилагая чрезмерное усилие. Это приводит к растяжению тросов, повышенной нагрузке на колодки и другие детали тормозной системы. В результате механизм изнашивается гораздо быстрее — уже к 100-150 тысячам километров пробега. Слабое натяжение тормоза. Обратная крайность — недостаточное усилие при затягивании. Если тросы не натянуты должным образом, колёса не блокируются, и машина может самопроизвольно скатиться, особенно на уклоне. Оптимально поднимать рычаг до появления ощутимого сопротивления — обычно это 2-3 щелчка.

Обратная крайность — недостаточное усилие при затягивании. Если тросы не натянуты должным образом, колёса не блокируются, и машина может самопроизвольно скатиться, особенно на уклоне. Оптимально поднимать рычаг до появления ощутимого сопротивления — обычно это 2-3 щелчка. Игнорирование возможности регулировки. Когда ручник начинает плохо "схватывать", многие сразу меняют тросы и другие детали. Но в большинстве автомобилей предусмотрена возможность регулировки механизма. В некоторых случаях регулировку делают снизу, под днищем, в других — через салон, сняв защитный кожух. Это простой и экономичный способ продлить срок службы стояночного тормоза.

Когда ручник начинает плохо "схватывать", многие сразу меняют тросы и другие детали. Но в большинстве автомобилей предусмотрена возможность регулировки механизма. В некоторых случаях регулировку делают снизу, под днищем, в других — через салон, сняв защитный кожух. Это простой и экономичный способ продлить срок службы стояночного тормоза. Неправильное использование зимой. В холодное время года многие сразу после остановки затягивают ручник, из-за чего колодки примерзают к дискам или барабанам. Чтобы избежать этого, после парковки стоит подождать 2-3 минуты, пока тормоза остынут, и только потом активировать ручник. Иначе утром вы рискуете обнаружить заблокированные колёса, что опасно и может повредить автомобиль.

