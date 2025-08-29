Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:55

Эти ошибки убивают ручник уже к 100 тысячам пробега — ремонт влетит в копеечку

Инструкторы по вождению назвали главные ошибки при использовании ручного тормоза

Казалось бы, что может быть проще, чем дернуть рычаг "ручника"? Но именно с этим элементарным действием связано большинство ошибок водителей, из-за которых стояночный тормоз выходит из строя куда раньше положенного срока. Инструкторы по вождению уверяют: правильное обращение с этим механизмом напрямую влияет не только на ресурс автомобиля, но и на безопасность.

Стояночный тормоз — не просто "режим парковки". Он может стать спасением, если основные тормоза внезапно откажут. Несмотря на это, многие автолюбители до сих пор используют его неправильно. В итоге уже к пробегу в 100-150 тысяч километров владельцам приходится менять тросы и колодки, хотя при бережном обращении они служили бы намного дольше.

Ошибка №1. Слишком сильное усилие

Главная проблема "ручника" в том, что многие водители тянут рычаг до предела, считая, что так надёжнее. Но чрезмерная фиксация приводит к растягиванию тросов, а нагрузка ложится не только на них, но и на колодки. В результате система быстрее изнашивается и перестаёт работать корректно.

"Если рычаг постоянно поднимать до мёртвой точки, тросы будут испытывать критическое напряжение. Это сокращает срок службы всей конструкции", — поясняет инструктор.

Ошибка №2. Недостаточная фиксация

Противоположная ситуация не менее опасна: слишком слабая затяжка. Колёса фактически не блокируются, и автомобиль может начать движение под уклон. Оптимальная работа механического "ручника" проявляется уже после двух-трёх щелчков — этого достаточно, чтобы машина надёжно удерживалась. На авто с большим пробегом рычаг, конечно, поднимается выше, но доводить его до верхней точки не нужно.

Ошибка №3. Игнорирование регулировки

Когда ручник перестаёт "схватывать" на первых щелчках, многие водители решают сразу менять тросы или колодки. Между тем, в конструкции предусмотрена регулировка. На одних моделях она выполняется снизу, через днище, на других — в салоне, после снятия декоративного кожуха. Правильная настройка может существенно продлить срок службы системы.

Ошибка №4. Неправильное использование зимой

Особый разговор — зимняя эксплуатация. В холодное время года ручник может буквально "заморозить" автомобиль: колодки примерзают к барабанам или дискам. Чтобы избежать этого, специалисты советуют после остановки дать тормозным механизмам остыть 2-3 минуты и лишь затем фиксировать машину.

"Если активировать ручной тормоз сразу, высок риск, что утром вы обнаружите заблокированные колёса", — напоминают автоэксперты.

