Дети и припаркованные машины: ситуация, о которой многие водители не задумываются

Даже стоящий без движения автомобиль может неожиданно оказаться участником неприятной ситуации. Особенно если в него врезался ребёнок. В таких случаях всегда возникает вопрос: кто будет нести ответственность — владелец машины или родители пострадавшего?

Место парковки — ключевой фактор

Юрист и автор книги "В очереди за правосудием" Юлия Цветкова поясняет, что многое зависит от того, где находился автомобиль в момент происшествия.

Если машина стояла с нарушением — например, перегородила проезд, заняла место у подъезда или была припаркована в запрещённой зоне, — владельца могут привлечь к административной ответственности по статье 12.19 КоАП РФ. Вдобавок, пострадавшая сторона вправе подать иск в суд и потребовать компенсацию.

Когда вина владельца исключена

Если автомобиль был припаркован в полном соответствии с правилами, ответственность владельца отпадает. В ситуации, когда ребёнок, играя, случайно ударился о машину, закономерно возникает вопрос надзора:

школьник в состоянии заметить препятствие и обойти его;

за маленькими детьми должны следить родители, ведь это их обязанность.

Ответственность родителей за действия ребёнка

Иногда ситуация обратная — страдает уже не ребёнок, а имущество автовладельца. Поцарапанная краска, разбитая фара или иные повреждения, полученные в результате столкновения, например на самокате, могут обернуться материальными требованиями к родителям несовершеннолетнего.