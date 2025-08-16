Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 8:33

Дети и припаркованные машины: ситуация, о которой многие водители не задумываются

Юрист Цветкова пояснила, кто отвечает за травму ребёнка при столкновении с припаркованным авто

Даже стоящий без движения автомобиль может неожиданно оказаться участником неприятной ситуации. Особенно если в него врезался ребёнок. В таких случаях всегда возникает вопрос: кто будет нести ответственность — владелец машины или родители пострадавшего?

Место парковки — ключевой фактор

Юрист и автор книги "В очереди за правосудием" Юлия Цветкова поясняет, что многое зависит от того, где находился автомобиль в момент происшествия.

Если машина стояла с нарушением — например, перегородила проезд, заняла место у подъезда или была припаркована в запрещённой зоне, — владельца могут привлечь к административной ответственности по статье 12.19 КоАП РФ. Вдобавок, пострадавшая сторона вправе подать иск в суд и потребовать компенсацию.

Когда вина владельца исключена

Если автомобиль был припаркован в полном соответствии с правилами, ответственность владельца отпадает. В ситуации, когда ребёнок, играя, случайно ударился о машину, закономерно возникает вопрос надзора:

  • школьник в состоянии заметить препятствие и обойти его;
  • за маленькими детьми должны следить родители, ведь это их обязанность.

Ответственность родителей за действия ребёнка

Иногда ситуация обратная — страдает уже не ребёнок, а имущество автовладельца. Поцарапанная краска, разбитая фара или иные повреждения, полученные в результате столкновения, например на самокате, могут обернуться материальными требованиями к родителям несовершеннолетнего.

  • до 14 лет за ущерб всегда отвечают родители;
  • с 14 до 18 лет подросток несёт ответственность лично, но если у него нет средств, компенсировать ущерб всё равно придётся родителям.

