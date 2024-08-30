Суд отклонил иск бывшего экскурсовода парка «Патриот» к Минкультуры и экс-вице-министру обороны

Бывший экскурсовод столичного парка "Патриот" подал иск против руководства парка, экс-вице-министра обороны Павла Попова и Министерства культуры России, как сообщает РИА Новости. В своем иске истец указал на несоблюдение условий хранения экспонатов и заявил, что неоднократно информировал руководство о выявленных проблемах.
Однако на судебное заседание москвич не явился и не предоставил доказательства своих обращений в Минкультуры. Суд пришел к выводу, что нарушений не обнаружено, а также не было никаких злоупотреблений со стороны ответственных лиц.
Кроме того, экскурсовод подал иск к администрации парка, в котором указал, что с 2020 года просил о встрече с руководством и отправлял письмо заместителю министра обороны. В ответ ему якобы приходили уведомления, что обозначенные вопросы выходят за рамки компетенции директората парка. Суд отклонил и этот иск. Весной 2024 года москвич также подал иск против Попова, но детали остаются неизвестными.
Ранее Попов, арестованный по делу о мошенничестве, просил не отправлять его под стражу, утверждая, что не намерен скрываться от следствия.
Фото: www.flickr.com/Alan Wilson (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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