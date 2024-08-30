Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 91,1868
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 100,7622
Иск бывшего экскурсовода парка «Патриот» к генералу Попову отклонен судом
  1. Главная
  2. Общество

Суд отклонил иск бывшего экскурсовода парка «Патриот» к Минкультуры и экс-вице-министру обороны

Иск бывшего экскурсовода парка «Патриот» к генералу Попову отклонен судом

Бывший экскурсовод столичного парка "Патриот" подал иск против руководства парка, экс-вице-министра обороны Павла Попова и Министерства культуры России, как сообщает РИА Новости. В своем иске истец указал на несоблюдение условий хранения экспонатов и заявил, что неоднократно информировал руководство о выявленных проблемах.

Однако на судебное заседание москвич не явился и не предоставил доказательства своих обращений в Минкультуры. Суд пришел к выводу, что нарушений не обнаружено, а также не было никаких злоупотреблений со стороны ответственных лиц.

Кроме того, экскурсовод подал иск к администрации парка, в котором указал, что с 2020 года просил о встрече с руководством и отправлял письмо заместителю министра обороны. В ответ ему якобы приходили уведомления, что обозначенные вопросы выходят за рамки компетенции директората парка. Суд отклонил и этот иск. Весной 2024 года москвич также подал иск против Попова, но детали остаются неизвестными.

Ранее Попов, арестованный по делу о мошенничестве, просил не отправлять его под стражу, утверждая, что не намерен скрываться от следствия.

Фото: www.flickr.com/Alan Wilson (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

Мир

Эстония прекращает переводы законов на русский язык

Эстония прекращает переводы законов на русский язык

Министерство юстиции Эстонии объявило о прекращении перевода законов на русский язык передает телерадиокомпания ERR

Читать полностью
Замдиректора Института стран СНГ Докучаева: коррупция – главная причина проблем с мигрантами

Замдиректора Института стран СНГ Докучаева: коррупция – главная причина проблем с мигрантами

Мужчины Европы боятся защищать своих жён и девушек от мигрантов, рассказали участницы телеконференции в ЕС "Эффективная городская самооборона для женщин". Ключевой причиной француженки и немки назвали отсутствие опыта в драках, страх испытать боль, получить травмы и умереть. Европейцы боятся ран и пособия по инвалидности, поэтому предпочитают звонить в полицию и ждать, когда женщин спасут правоохранители.

Читать полностью

Общество

Возбуждено уголовное дело против экс-футболиста Александра Алиева

Возбуждено уголовное дело против экс-футболиста Александра Алиева

Против экс-футболиста клуба «Локомотив» Александра Алиева возбуждено уголовное дело по обвинению в призывах к террористической деятельности.

Читать полностью
Вячеслав Володин призвал повысить престиж среднего специального образования

Вячеслав Володин призвал повысить престиж среднего специального образования

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в ходе выездного заседания Совета ГД в Санкт-Петербурге призвал обратить внимание на необходимость повышения престижа среднего специального образования и рабочих специальностей среди молодежи

Читать полностью

Новости