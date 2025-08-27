Катки, корты и вид на водохранилище: каким будет новый парк в воронежском Шилово

В Воронеже на улице Острогожской полным ходом идет строительство нового многофункционального активити-парка "Шиловский". Губернатор Александр Гусев лично проинспектировал ход работ и оценил масштаб проекта, который станет новым центром притяжения для семейного отдыха и спорта.

По задумке инвесторов, парк будет работать круглый год и объединит на своей территории самые разные активности. В инфраструктуру войдут: футбольные поля и теннисные корты; катки и лыжероллерная трасса; зоны для кемпинга и детские площадки; оздоровительные маршруты; амфитеатр для мероприятий; обзорная площадка с панорамным видом на водохранилище.

Ключевым объектом станет многофункциональный спортивно-развлекательный центр. В его здании разместятся спортзалы, пункт проката, раздевалки, медпункт, кафе и детская студия. Зимой универсальная площадка перед центром превратится в каток и зону для керлинга, а летом на ней можно будет играть в бадминтон и другие активные игры.

Особое внимание уделено детскому досугу: для маленьких гостей построят современную игровую площадку, которая зимой будет работать как каток, и шахматную зону с крупными фигурами.

Губернатор Александр Гусев отметил значимость проекта для развития городской среды.

"Мы рассматривали эту инициативу полтора года назад и пришли к выводу, что организация такого парка наиболее целесообразна именно здесь. Следующим этапом должно стать формирование полноценной парковой среды с разнообразными возможностями для отдыха", — подчеркнул глава региона.

Первый этап строительства займет территорию в 5,9 гектара, в дальнейшем парк планируется расширить. По прогнозам инвесторов, ежедневно "Шиловский" будут посещать около тысячи человек. Основные объекты — амфитеатр, лыжероллерная трасса и зона отдыха — уже близки к завершению. Полная реализация проекта рассчитана на три года.