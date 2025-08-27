Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
парк Москвы
© https://www.mos.ru/news/item/158164073/ by Фото: Максим Денисов. Mos.ru
Алла Малькова Опубликована сегодня в 18:42

Катки, корты и вид на водохранилище: каким будет новый парк в воронежском Шилово

Новый активити-парк «Шиловский» в Воронеже сможет принимать до тысячи посетителей ежедневно

В Воронеже на улице Острогожской полным ходом идет строительство нового многофункционального активити-парка "Шиловский". Губернатор Александр Гусев лично проинспектировал ход работ и оценил масштаб проекта, который станет новым центром притяжения для семейного отдыха и спорта.

По задумке инвесторов, парк будет работать круглый год и объединит на своей территории самые разные активности. В инфраструктуру войдут: футбольные поля и теннисные корты; катки и лыжероллерная трасса; зоны для кемпинга и детские площадки; оздоровительные маршруты; амфитеатр для мероприятий; обзорная площадка с панорамным видом на водохранилище.

Ключевым объектом станет многофункциональный спортивно-развлекательный центр. В его здании разместятся спортзалы, пункт проката, раздевалки, медпункт, кафе и детская студия. Зимой универсальная площадка перед центром превратится в каток и зону для керлинга, а летом на ней можно будет играть в бадминтон и другие активные игры.

Особое внимание уделено детскому досугу: для маленьких гостей построят современную игровую площадку, которая зимой будет работать как каток, и шахматную зону с крупными фигурами.

Губернатор Александр Гусев отметил значимость проекта для развития городской среды.

"Мы рассматривали эту инициативу полтора года назад и пришли к выводу, что организация такого парка наиболее целесообразна именно здесь. Следующим этапом должно стать формирование полноценной парковой среды с разнообразными возможностями для отдыха", — подчеркнул глава региона.

Первый этап строительства займет территорию в 5,9 гектара, в дальнейшем парк планируется расширить. По прогнозам инвесторов, ежедневно "Шиловский" будут посещать около тысячи человек. Основные объекты — амфитеатр, лыжероллерная трасса и зона отдыха — уже близки к завершению. Полная реализация проекта рассчитана на три года.

Число жертв взрыва на заводе в Рязанской области достигло 24, в регионе — траур 18.08.2025 в 17:40

В Рязани спасатели продолжают разбирать завалы, врачи борются за жизни пострадавших

Число погибших в результате взрыва на пороховом заводе в Рязанской области увеличилось до 24 человек. По данным МЧС, спасатели обнаружили под завалами тело еще одной жертвы, а количество пострадавших возросло до 157. Состояние пациентов, доставленных в рязанские медучреждения, улучшилось: их перевели из реанимации в профильные отделения.

Читать полностью » Число жертв взрыва на рязанском заводе достигло 14 человек 17.08.2025 в 21:48

Трагедия в Лесном: число жертв увеличилось — спасатели еще разбирают завалы

Число погибших в результате взрыва на предприятии в поселке Лесной Рязанской области увеличилось до 14 человек, количество пострадавших составляет 149 человек. Катастрофа произошла в пороховом цехе завода. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте трагедии, одновременно оказывая психологическую помощь родственникам погибших и пострадавшим.

Читать полностью » В ФСБ сообщили, что удалось предотвратить атаку украинского БПЛА на Смоленскую АЭС 17.08.2025 в 17:03

Спис завис над атомной станцией: как сорвали атаку украинского дрона

Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении попытки атаки украинского беспилотника на Смоленскую атомную электростанцию. По данным ЦОС ФСБ, в ночь на 17 августа средства радиоэлектронной борьбы подавили дрон самолётного типа "Спис" над территорией станции. Его уничтожили до приближения к критически важным объектам АЭС.

Читать полностью » Тишковец: Москву ждет неделя сильных дождей с месячной нормой осадков 17.08.2025 в 12:59

Семь ведер воды на метр: какой сюрприз готовит москвичам погода

Столичный регион ожидает неделя дождливой и прохладной погоды, в течение которой может выпасть до 73 миллиметров осадков. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, это эквивалентно семи ведрам воды на квадратный метр, что составляет почти месячную норму для Москвы. Последние дни лета порадуют москвичей теплом до +25...+30 градусов.

Читать полностью » Губернатор Гусев: движение поездов восстановлено, но угроза БПЛА сохраняется 17.08.2025 в 7:12

Железнодорожное сообщение в Воронежской области возобновлено после атаки дронов

Воронежская область возвращается к нормальному режиму работы после атаки беспилотников. Как сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале, движение поездов, временно приостановленное из-за повреждения линии электропередачи, полностью восстановлено. Инцидент произошел после падения обломков сбитого дрона на железнодорожной инфраструктуре.

Читать полностью » Семьи погибших и пострадавшие при взрыве рязанского завода получат выплаты до 1,5 млн руб 17.08.2025 в 5:54

Трагедия в Рязани: какие выплаты получат семьи погибших и пострадавшие при взрыве на заводе

Губернатор Рязанской области Павел Малков объявил о размерах материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва на пороховом заводе. Родственники погибших получат по 1,567 миллиона рублей, а пострадавшим выплатят от 313,5 до 627 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных травм. 18 августа в регионе объявлен день траура.

Читать полностью » В Воронежской области ПВО сбивает украинские БПЛА, объявлена угроза авиаудара 17.08.2025 в 1:23

Ночная тревога в Борисоглебске: ПВО отражает атаку дронов

В ночь на 17 августа в Борисоглебске Воронежской области прогремела серия взрывов. По предварительным данным, российские системы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. Очевидцы сообщили Shot о не менее четырех мощных хлопках, сопровождавшихся яркими вспышками и стрельбой зенитных комплексов.

Читать полностью » Гидрометцентр предупреждает о ранних заморозках в Центральной России уже в конце августа 16.08.2025 в 22:06

Ранняя зима стучится в двери: аграриям ЦР рекомендуют готовиться к неожиданным заморозкам

Неожиданное похолодание грозит нарушить привычный график сельскохозяйственных работ в Центральном регионе страны. По данным метеорологов, уже в последней декаде августа ночные температуры в отдельных районах могут опуститься до нулевой отметки, что на месяц опережает среднестатистические сроки прихода первых заморозков.

Спорт и фитнес

Тренер Джен Вайдерстром представила комплекс упражнений для всего тела
Садоводство

В Европе создают удобрения и биоразлагаемые горшки на основе кофейных отходов
СКФО

ФСБ предотвратила попытку теракта в аэропорту Владикавказа
ЮФО

В Крыму ослабили ограничения на мобильный интернет
Питомцы

Кинологи перечислили ошибки хозяев при обучении собак команде "ко мне"
Красота и здоровье

Marie Claire: релиз альбома Тейлор Свифт сделал оранжевый трендом сезона 2025 года
СФО

"Отечественный софт" и Новосибирская область объединились для развития IT-импортозамещения
Садоводство

Почему крыжовник сбрасывает ягоды: эксперты раскрывают связь с корневой системой
