Девушка в парке осенью
Девушка в парке осенью
© https://unsplash.com by Flaviu Costin is licensed under Free
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:38

Невидимая работа за 11,8 млн: что будут делать в парках Перми, пока мы гуляем и отдыхаем

Пять парков Перми ждет комплексное содержание с апреля по октябрь — МАУК Пермьпарк

Пять городских парков — это не только прогулки и праздники, но и ежедневная "невидимая" работа: уборка, уход за деревьями и поддержание инфраструктуры в порядке круглый год. Об этом сообщает "Комсомольская правда — Пермь": МАУК "Пермьпарк" ищет подрядчика для летнего и зимнего содержания пяти парков Перми, а начальная стоимость работ составляет 11,8 млн рублей. Информация о закупке размещена на портале госзакупок.

Какие парки входят в контракт

Как пишет "Комсомольская правда — Пермь", учреждение обслуживает парк "Счастье есть", сад имени Я. М. Свердлова, а также парки В. Л. Миндовского и А. П. Чехова. В перечень также включен ПКиО "Балатово". Именно по этим территориям подрядчику предстоит выполнять комплекс работ в течение года, обеспечивая порядок и сохранность зеленых зон.

Отдельно подчеркивается, что речь идет о регулярном содержании, а не о разовой уборке. Поэтому подрядчик должен будет работать в разных сезонных режимах. Пакет обязанностей охватывает и зеленые насаждения, и элементы городской среды, которые ежедневно используют посетители.

Что должен делать подрядчик

В требованиях к работам перечислены мероприятия по уходу за территорией и контролю состояния зеленых насаждений и инфраструктуры рекреаций. В список входят уборка и вывоз мусора, ручная и механизированная очистка дорог и площадок, поддержание чистоты скамеек и урн. То есть подрядчик отвечает не только за "красоту", но и за базовую санитарную безопасность и удобство парковых маршрутов.

Кроме того, предусмотрены работы по благоустройству: нужно косить газоны, высаживать цветы и кронировать деревья. Такие задачи требуют регулярности и сезонного планирования, поскольку часть работ выполняется строго в определенные периоды. Именно поэтому в контракте отдельно фиксируются сроки "летнего" и "зимнего" содержания.

Сезонные сроки: как разделили год

Согласно контракту, летнее содержание длится с 15 апреля по 14 октября. Зимнее содержание разбито на два периода: с 1 января по 15 апреля и с 15 октября по 31 декабря. Такая схема позволяет охватить весь календарный год без "провалов" между сезонами и заранее распределить обязанности по погодным условиям.

В публикации отмечается, что МАУК "Пермьпарк" находится в поиске подрядчика именно под эти условия. Таким образом, 11,8 млн рублей — это бюджет на круглогодичное содержание сразу пяти парков, где качество работ будет определяться в том числе по состоянию дорожек, чистоте площадок и уходу за зелеными насаждениями.

