Член комитета Государственной Думы РФ по безопасности Адальби Шхагошев в беседе с РИА Новости высказал мнение, что французским властям следует сосредоточиться на борьбе с террористическими угрозами во время предстоящей Олимпиады, а не преследовать российских граждан.
Депутат подчеркнул, что во Франции существует множество "спящих" террористических ячеек, готовых активизироваться в период проведения Олимпийских игр. Он предположил, что Елисейскому дворцу было бы целесообразнее обратиться за международной помощью для решения этой проблемы.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило о задержании во Франции гражданина России по подозрению в подготовке к "дестабилизации" во время Олимпиады. Исполняющий обязанности главы МВД Франции Жеральд Дарманен подтвердил эту информацию, заявив о возможной причастности задержанного к организации операций по дестабилизации, вмешательству и шпионажу.
Согласно данным издания Monde, задержанным оказался 40-летний Кирилл Грязнов, за которым с мая вели наблюдение разведслужбы нескольких европейских стран. Однако газета предоставила лишь ограниченные доказательства, включая билет в Москву и письмо с подписью "Кирилл", не подтвердив принадлежность этих материалов задержанному.
Олимпийские игры в Париже запланированы на период с 26 июля по 11 августа, а Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября.
Фото: www. flickr. com/Jorge Láscar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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