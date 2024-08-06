В центре Парижа полиция ликвидировала масштабный палаточный лагерь, установленный бездомными, ранее выдворенными за пределы столицы в преддверии Олимпиады.

Несколько сотен палаток на площади Бастилии были быстро демонтированы и погружены в грузовик, без сопротивления со стороны мигрантов.

Акция была направлена на привлечение внимания к проблеме, которую власти пытались скрыть от общественности.

С апреля 2023 года Парижские власти активно ликвидируют палаточные городки, вывезя к Олимпиаде более 5,2 тысяч человек, согласно официальным данным. Однако ассоциации по защите беженцев утверждают, что на самом деле было вывезено свыше 12,5 тысяч человек.

Эксперты подчеркивают, что для долгосрочного решения проблемы бездомных Франции потребуется создание не менее 20 тысяч жилых единиц, включая 7 тысяч в столичном регионе Иль-де-Франс.

Между тем, в Париже и его пригородах проживают около 100 тысяч бездомных, многие из которых обитают в уличных лагерях или заброшенных зданиях, как, например, в бедном пригороде Сен-Дени, где была возведена Олимпийская деревня. Этот эпизод лишь подчеркнул острую необходимость системного подхода к решению кризиса бездомности в столице Франции.

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