Прокуратура Парижа опровергает связь задержания Павла Дурова с обвинениями в насилии над ребенком

Источник в прокуратуре Парижа предоставил РИА Новости эксклюзивную информацию, касающуюся недавнего задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции.
Представитель ведомства категорически опроверг связь этого инцидента с обвинениями в насилии в отношении ребенка Дурова.
Это заявление последовало за сообщениями французских СМИ о ведущемся в Париже расследовании по делу о предполагаемом насилии Дурова над одним из его детей. Однако, по словам источника, эти факты не имеют отношения к текущему разбирательству, и Дуров не был допрошен по данному вопросу.
Стоит отметить, что ранее стало известно о судебном решении апелляционной уголовной палаты кантона Женева от 23 октября 2023 года. Согласно этому документу, прокуратуре Женевы было поручено расследовать жалобу бывшей партнерши Дурова, Ирины Болгар, обвинившей его в насилии над их общим сыном 2017 года рождения.
Задержание Дурова произошло 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Прокуратура Парижа сообщила, что это было связано с допросом в рамках дела, открытого 8 июля против неназванного лица, подозреваемого в 12 преступлениях.
Кроме того, французские власти изучают возможную причастность Дурова к сокрытию информации о незаконной деятельности в сети, включая распространение материалов сексуального характера с участием несовершеннолетних и наркоторговлю.
Фото: www. flickr. com/Yann Caradec (Сereative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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