Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.08.2024 : 91,4449
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.08.2024 : 102,0798
Париж опровергает связь задержания Дурова с обвинениями в насилии
  1. Главная
  2. Мир

Прокуратура Парижа опровергает связь задержания Павла Дурова с обвинениями в насилии над ребенком

Париж опровергает связь задержания Дурова с обвинениями в насилии

Источник в прокуратуре Парижа предоставил РИА Новости эксклюзивную информацию, касающуюся недавнего задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции.

Представитель ведомства категорически опроверг связь этого инцидента с обвинениями в насилии в отношении ребенка Дурова.

Это заявление последовало за сообщениями французских СМИ о ведущемся в Париже расследовании по делу о предполагаемом насилии Дурова над одним из его детей. Однако, по словам источника, эти факты не имеют отношения к текущему разбирательству, и Дуров не был допрошен по данному вопросу.

Стоит отметить, что ранее стало известно о судебном решении апелляционной уголовной палаты кантона Женева от 23 октября 2023 года. Согласно этому документу, прокуратуре Женевы было поручено расследовать жалобу бывшей партнерши Дурова, Ирины Болгар, обвинившей его в насилии над их общим сыном 2017 года рождения.

Задержание Дурова произошло 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Прокуратура Парижа сообщила, что это было связано с допросом в рамках дела, открытого 8 июля против неназванного лица, подозреваемого в 12 преступлениях.

Кроме того, французские власти изучают возможную причастность Дурова к сокрытию информации о незаконной деятельности в сети, включая распространение материалов сексуального характера с участием несовершеннолетних и наркоторговлю.

Фото: www. flickr. com/Yann Caradec (Сereative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)﻿

Мир

Defense News: США могут утратить доминирование в космосе из-за нехватки денег

Defense News: США могут утратить доминирование в космосе из-за нехватки денег

Космические силы Штатов в ближайшие годы могут столкнуться с нехваткой финансирования, что потенциально сократит их преимущество. Об этом пишет Defense News.

Читать полностью
Премьер Британии Стармер завершит эру Brexit

Премьер Британии Стармер завершит эру Brexit

Премьер Британии Кир Стармер и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели переговоры в Берлине. Это пятая встреча и первый государственный визит Стармера в Берлин. По информации Handelsblatt, у канцлера Германии и премьера Великобритании много тем для обсуждения.

Читать полностью

Общество

Росстат заявил о подорожании бензина

Росстат заявил о подорожании бензина

За период с 19 по 26 августа в России наблюдалось очередное повышение розничных цен на горючее, согласно данным, опубликованным Росстатом.

Читать полностью
Певец Шаман объяснил, как строятся его отношения с женой

Певец Шаман объяснил, как строятся его отношения с женой

Певец Шаман ответил на вопрос о поддержании романтических отношений в своей семье.

Читать полностью

Новости