Дуров скоро внесёт залог, заявил его адвокат

На данный момент российский программист Павел Дуров не внёс затребованный французами залог, который составляет 5 млн евро. Однако, как сообщается, в скором времени он это сделает. Об этом информировал агентство РИА Новости его адвокат.

Основателя системы мгновенного обмена сообщениями Telegram Павла Дурова на днях задержали в аэропорту Ле Бурже, который расположен в 12 километрах северо-восточнее Парижа. Прокуратура французской столицы заявила, что российского программиста не держат в следственном изоляторе. Однако уезжать за пределы государства ему не было разрешено. Кроме того, у него есть возможность внести залог.

Адвокат информировал российское агентство, что в скором времени денежные средства будут внесены.

Фото: Flickr / TechCrunch (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)