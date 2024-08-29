Дуров скоро внесёт залог, заявил его адвокат

На данный момент российский программист Павел Дуров не внёс затребованный французами залог, который составляет 5 млн евро. Однако, как сообщается, в скором времени он это сделает. Об этом информировал агентство РИА Новости его адвокат.
Основателя системы мгновенного обмена сообщениями Telegram Павла Дурова на днях задержали в аэропорту Ле Бурже, который расположен в 12 километрах северо-восточнее Парижа. Прокуратура французской столицы заявила, что российского программиста не держат в следственном изоляторе. Однако уезжать за пределы государства ему не было разрешено. Кроме того, у него есть возможность внести залог.
Адвокат информировал российское агентство, что в скором времени денежные средства будут внесены.
Фото: Flickr / TechCrunch (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Экс-сотрудник Бенц: госдеп через Telegram разжигает протесты в других странах
Государственный департамент Штатов пользуется системой мгновенного обмена сообщениями Telegram для мобилизации публичных выражений несогласий в государствах, где столица США надеется добиться смены правительства. Такое мнение высказал политическому обозревателю и журналисту Такеру Карлсону бывший дипломат госдепа Майк Бенц, который руководил отделом информационных технологий и международных коммуникаций.
Во Франции арестован подозреваемый в теракте у синагоги
Подозреваемый в организации теракта у синагоги в департаменте Эро на юге Франции и один из его родственников арестованы и обвинены в совершении террористического преступления.
К 2027 году россияне смогут пользоваться спутниковым интернетом в транспорте
К 2027 году россияне получат возможность пользоваться спутниковым интернетом в самолетах, поездах и на судах, сообщила руководитель разработки "Бюро 1440" Ксения Лазаренко в интервью РИА Новости.
СРЗП предлагает бесплатное горячее питание для всех школьников 5-9 классов
Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с Сергеем Мироновым готовят законопроект о бесплатном горячем питании для всех учащихся 5-9 классов.