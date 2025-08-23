Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© www.flickr.com by Эрик Чан is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:35

"Город-зомби": как 49 миллионов гостей изменили Париж навсегда

Парижане восстают против наплыва туристов и превращения города в "декорации"

В 2024 году Париж принял почти 49 миллионов туристов, и для многих горожан эта цифра уже стала непосильной. Особенно остро проблема ощущается на Монмартре, где жители утверждают, что привычная жизнь оказалась вытесненной толпами приезжих и индустрией краткосрочной аренды.

Пятнадцать лет назад Оливье Баруан переехал в квартиру у подножия Сакре-Кёр и считал, что живёт в "деревне в центре Парижа". Теперь, по его словам, от камерной атмосферы не осталось и следа: лавки и пекарни закрылись, на их месте открылись сувенирные магазины и кафе с уличными столиками, а узкие улочки заполнили толпы туристов с телефонами.

Баруан признался, что ему пришлось выставить квартиру на продажу, когда местные улицы сделали пешеходными, чтобы вместить ещё больше туристов. Мужчина, который имеет инвалидность, пояснил, что теперь вынужден постоянно пользоваться такси, и у него не осталось иного выхода, кроме как уехать.

Монмартр под давлением

На фасадах домов в квартале появились протестные баннеры: на английском языке — "Behind the postcard: locals mistreated by the mayor" ("За открыткой — жители, которых не слышит мэр"), на французском — "Жители Монмартра сопротивляются".
Местные жители называют происходящее "диснеизацией" некогда богемного района. По данным приходской общины, только базилику Сакре-Кёр в прошлом году посетили около 11 миллионов человек — больше, чем Эйфелеву башню.

Член инициативной группы Vivre à Montmartre ("Жить на Монмартре") Оливье Баруан отметил, что в округе почти не осталось продуктовых магазинов, и теперь большинству приходится заказывать еду с доставкой.

Схожее недовольство проявилось и в других знаковых местах. Так, сотрудники Лувра этим летом устроили кратковременную забастовку, протестуя против переполненных залов и нехватки персонала. В 2024 году музей посетили 8,7 миллиона человек — более чем в два раза больше его проектной вместимости.

Европейский кризис туризма

Париж — не единственный город, который пытается справиться с последствиями чрезмерного туризма.
В Барселоне тысячи человек вышли на улицы, требуя ограничить круизные лайнеры и аренду жилья для туристов. Венеция ввела плату за въезд и контроль числа гостей, а власти Афин установили дневной лимит на посещение Акрополя.

Городские эксперты предупреждают: исторические кварталы рискуют превратиться в "города-зомби" — красивые, но лишённые настоящей жизни, где местных жителей вытесняют арендаторы на несколько дней.

Давление будет только расти

Сегодня население Парижа с пригородами составляет чуть более 2 миллионов человек, но только в прошлом году здесь побывало в 24 раза больше туристов. Сакре-Кёр стал самым посещаемым памятником Франции, а Монмартр постепенно превращается в тематический парк под открытым небом.

Экономисты и урбанисты предупреждают, что тенденция будет усиливаться. По прогнозам ООН, к середине века на планете будет почти 10 миллиардов человек, а вместе с ростом среднего класса, развитием бюджетных авиаперевозок и цифровых платформ, популяризирующих одни и те же "вирусные" достопримечательности, туристический поток в города вроде Парижа лишь увеличится.

Местные власти пытаются ограничить краткосрочную аренду, однако пока ситуация выглядит как борьба с последствиями, а не с причинами. Вопрос остаётся прежним: сможет ли Париж оставаться домом для своих жителей, а не только декорацией для миллионов приезжих?

