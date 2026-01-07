Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Река Сена
Река Сена
© commons.wikimedia.org by Mbzt is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:50

В 19 лет дирижировал Онегиным, в 73 возглавил Парижскую оперу: феномен Семёна Бычкова

Семён Бычков назначен музыкальным директором Парижской оперы — МК

Назначение нового музыкального директора Парижской оперы стало одним из самых обсуждаемых событий в мире академической музыки начала года. Руководство одного из главных театров Европы сделало ставку на фигуру с безупречной репутацией и большим международным опытом, обойдя более молодых и медийных претендентов. Об этом сообщает издание "МК в Питере".

Неожиданный выбор Парижской оперы

Новым музыкальным директором Парижской оперы назначен Семён Бычков - американский дирижёр российской родословной, родившийся в Ленинграде. Его кандидатура стала неожиданной для части профессионального сообщества, поскольку вакансия оставалась открытой более двух с половиной лет после ухода Густава Дудамеля, а среди претендентов назывались и другие известные имена.

В частности, на этот пост рассматривался испанский дирижёр Пабло Эрас-Касадо, однако его кандидатура не получила широкой поддержки. Французские СМИ подчёркивают, что выбор в пользу 73-летнего Бычкова отражает осторожную стратегию руководства театра, ориентированную на стабильность и авторитет, а не на эксперименты.

Фигура "переходного периода"

Назначение Семёна Бычкова во Франции воспринимают как временное решение. По оценкам наблюдателей, его приход должен обеспечить спокойный период для театра и создать условия для последующего поиска более молодого преемника. При этом статус дирижёра и его международное признание позволяют сохранить высокий художественный уровень постановок.

Эксперты отмечают, что Бычков давно воспринимается как представитель классической академической школы, что особенно важно для институции с богатой историей и консервативными традициями, к числу которых относится Парижская опера.

Путь от Ленинграда до мировых сцен

Семён Бычков окончил Ленинградскую консерваторию, где обучался у Ильи Мусина. Уже в 19 лет он дирижировал оперой "Евгений Онегин", а в 1973 году стал лауреатом Конкурса имени Рахманинова. Спустя год дирижёр эмигрировал в США из-за идеологических разногласий с советским режимом.

Международная карьера Бычкова сложилась успешно: он возглавлял Оркестр де Пари и Симфонический оркестр Кёльнского радио, работал с ведущими музыкальными коллективами мира. В настоящее время дирижёр живёт во Франции, что также сыграло роль при выборе его кандидатуры для Парижской оперы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Леонид Якубович заявил, что во время гипноза заговорил на испанском языке 31.12.2025 в 11:26
Он не учил этот язык, но говорил свободно: загадка из детства Якубовича

Леонид Якубович вспомнил детский эпизод с гипнозом, после которого заговорил на испанском и задумался о своих корнях.

Читать полностью » Эрмитаж показал корейское искусство и костюмы ар-деко среди даров года — ТАСС 30.12.2025 в 16:14
Корейское искусство пришло в Эрмитаж впервые: старт новой коллекции показали в Георгиевском зале

Эрмитаж в 2025 году оказался под волнением новых даров: корейское искусство и ар-деко открывают новые культурные горизонты. Узнайте о значении новых коллекций.

Читать полностью » Следственный комитет завершает расследование дела Арсена Маркаряна — ТАСС 30.12.2025 в 11:23
Блогер Маркарян попадает под две статьи: расследование о реабилитации нацизма завершено

В Москве завершилось расследование уголовного дела против блогера Арсена Маркаряна, обвиненного в реабилитации нацизма. Что ждет его в суде и какие доказательства будут представлены?

Читать полностью » Брижит Бардо похоронят 7 января на морском кладбище в Сен-Тропе — ici 29.12.2025 в 22:21
Брижит Бардо изменила последнюю волю: прощание пройдёт не так, как она говорила годами

Французские СМИ уточнили место и дату похорон Брижит Бардо, которые пройдут не так, как актриса ранее планировала.

Читать полностью » Прощание с Верой Алентовой прошло в Театре имени Пушкина, похороны состоялись в закрытом формате — СтарХит 29.12.2025 в 15:26
Вера Алентова на пути к вечному покою: как прощание с актрисой стало для семьи непростым моментом

Вера Алентова найдёт покой рядом с мужем Владимиром Меньшовым. Прощание с актрисой прошло в закрытом формате, а похороны стали тяжёлым испытанием для её дочери

Читать полностью » Лариса Долина отказалась покидать квартиру до 5 января, несмотря на решение суда — Лента.ру 29.12.2025 в 15:08
Судебное разбирательство, песня и аншлаг в театре: как Лариса Долина сделала свой переезд событием года

Лариса Долина отказалась покидать квартиру до Нового года, несмотря на просьбы новой владелицы. В день переезда певица выпустила эмоциональную песню, вызвавшую вопросы у поклонников.

Читать полностью » Брижит Бардо похоронят в саду её виллы в Сен-Тропе, как она сама этого хотела — Franceinfo 29.12.2025 в 15:08
Похороны Брижит Бардо: как актриса выбрала сад своей виллы в Сен-Тропе для последнего упокоения

Брижит Бардо будет похоронена в саду своей виллы в Сен-Тропе у моря, как она сама того хотела. Похороны пройдут скромно и просто.

Читать полностью » Новогодние телешоу утратили праздничную ценность — музыкальный критик Соседов 29.12.2025 в 12:48
Музыка ушла, остался шум: что случилось с новогодними программами

Новогодние телешоу теряют смысл и магию праздника. Музыкальный критик объяснил, почему зрители больше не запоминают песни из праздничных эфиров.

Читать полностью »

Новости
Наука
В Германии нашли один из крупнейших источников лития — Neptune Energy
Еда
Салат Нежность с курицей, черносливом и орехами подходит для праздничного стола — повар
Авто и мото
Первый образец тягача КАМАЗ-65956 сошел с конвейера в Челнах — ПАО КАМАЗ
Экономика
Курс юаня к рублю может достичь 10,80 при мирных переговорах — Потавин
Авто и мото
Новым владельцам авто дают 10 дней на оформление ОСАГО — ГИБДД
СФО
527 родителей отказались от вакцинации детей в Омской области в 2025 году — Минздрав
ДФО
В Приморье планируют привести в порядок 50 мостов в 2026 году — Правительство
Авто и мото
Вариатор WanLiYang CVT7 устанавливают на автомобили Chery и Lifan — За рулём
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet