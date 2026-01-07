В 19 лет дирижировал Онегиным, в 73 возглавил Парижскую оперу: феномен Семёна Бычкова

Назначение нового музыкального директора Парижской оперы стало одним из самых обсуждаемых событий в мире академической музыки начала года. Руководство одного из главных театров Европы сделало ставку на фигуру с безупречной репутацией и большим международным опытом, обойдя более молодых и медийных претендентов. Об этом сообщает издание "МК в Питере".

Неожиданный выбор Парижской оперы

Новым музыкальным директором Парижской оперы назначен Семён Бычков - американский дирижёр российской родословной, родившийся в Ленинграде. Его кандидатура стала неожиданной для части профессионального сообщества, поскольку вакансия оставалась открытой более двух с половиной лет после ухода Густава Дудамеля, а среди претендентов назывались и другие известные имена.

В частности, на этот пост рассматривался испанский дирижёр Пабло Эрас-Касадо, однако его кандидатура не получила широкой поддержки. Французские СМИ подчёркивают, что выбор в пользу 73-летнего Бычкова отражает осторожную стратегию руководства театра, ориентированную на стабильность и авторитет, а не на эксперименты.

Фигура "переходного периода"

Назначение Семёна Бычкова во Франции воспринимают как временное решение. По оценкам наблюдателей, его приход должен обеспечить спокойный период для театра и создать условия для последующего поиска более молодого преемника. При этом статус дирижёра и его международное признание позволяют сохранить высокий художественный уровень постановок.

Эксперты отмечают, что Бычков давно воспринимается как представитель классической академической школы, что особенно важно для институции с богатой историей и консервативными традициями, к числу которых относится Парижская опера.

Путь от Ленинграда до мировых сцен

Семён Бычков окончил Ленинградскую консерваторию, где обучался у Ильи Мусина. Уже в 19 лет он дирижировал оперой "Евгений Онегин", а в 1973 году стал лауреатом Конкурса имени Рахманинова. Спустя год дирижёр эмигрировал в США из-за идеологических разногласий с советским режимом.

Международная карьера Бычкова сложилась успешно: он возглавлял Оркестр де Пари и Симфонический оркестр Кёльнского радио, работал с ведущими музыкальными коллективами мира. В настоящее время дирижёр живёт во Франции, что также сыграло роль при выборе его кандидатуры для Парижской оперы.