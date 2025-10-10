Глянец возвращается, чтобы отомстить: Пэрис Хилтон запускает сериал, который перевернёт наше представление о нулевых

Пэрис Хилтон готовит для Amazon новый сериал "Aught to Be" — проект, который обещает стать ярким путешествием в эпоху начала 2000-х. Звезда реалити-шоу не только выступит продюсером, но и, возможно, появится в кадре как рассказчица.

Возвращение в нулевые

Хилтон совместно с компанией Tornante, известной по культовому мультсериалу "Конь Бо Джек", создаёт получасовое шоу, которое объединит поп-культуру, романтику и ностальгию. Производством займётся студия 11:11 Media, принадлежащая самой Пэрис.

Сюжет "Aught to Be" построен вокруг истории любви одной пары. Через их отношения зрителям покажут, как эпоха TRL, мобильных Sidekick и расцвета MySpace влияла на молодёжь. По словам создателей, каждая серия — это отдельная глава взросления и личного открытия, сопровождаемая саундтреком целого поколения.

"Каждая серия запечатлевает ключевой момент в развитии их отношений на фоне таких культурных вех, как TRL, Sidekicks и рождение социальных сетей. Сериал сочетает искренние эмоции с саундтреком целого поколения", — заявили авторы шоу.

Кто стоит за проектом

Помимо Хилтон, в числе исполнительных продюсеров — Эндрю Макмэхон, известный по группам Jack's Mannequin и Something Corporate. Музыкант не только вдохновил создателей сериалом своей композицией "Konstantine", но и напишет оригинальный саундтрек. В эпизодах прозвучат как новые, так и классические хиты Макмэхона.

Также над проектом работают Пэт Каннейн (шоураннер), Брюс Герш, Адам Лонди, Эрик Эйснер и Эван Лессер из Tornante. Их задача — создать атмосферу, в которой зритель почувствует вкус начала XXI века: первых соцсетей, зарождающегося гламура и доинстаграмной искренности.

Таблица "Сравнение": реалити-звёзды на ТВ

Звезда Проект Платформа Роль Отличие Пэрис Хилтон Aught to Be Amazon Продюсер, рассказчица Ностальгическая драма о нулевых Ким Кардашьян American Horror Story FX Актриса Психологический триллер Селена Гомес Only Murders in the Building Hulu Продюсер, актриса Ироничный детектив Леди Гага Joker: Folie à Deux Warner Bros. Актриса Мюзикл-триллер Дрю Бэрримор The Drew Barrymore Show CBS Ведущая Ток-шоу о культуре и самопринятии

Советы шаг за шагом: как возродить дух нулевых в доме

Используйте яркие акценты: неон, розовый и серебристый — оттенки, вдохновленные поп-культурой MTV. Добавьте ретро-технологии — от старых телефонов до CD-плееров. Они создают атмосферу подлинности. Пересмотрите гардероб: блестящие сумки, джинсы с низкой посадкой и крупные украшения снова актуальны. Включите саундтрек эпохи — Christina Aguilera, Blink-182, The Killers. Музыка задаёт эмоциональный тон. Оформите пространство светодиодной подсветкой, как в ранних клубах Лос-Анджелеса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: перегрузить интерьер деталями нулевых.

Последствие: пространство выглядит не как стильный ретро-уголок, а как музей эпохи.

Альтернатива: используйте отдельные акценты — постеры, лампы, аксессуары.

Ошибка: попытаться дословно повторить моду 2000-х.

Последствие: образ может выглядеть устаревшим.

Альтернатива: адаптируйте тренды — например, сочетайте джинсы-буткат с современной обувью.

А что если…

Если сериал Хилтон станет успешным, он может вдохновить новую волну проектов о начале XXI века. Тренд на "ностальгию по MySpace" уже набирает обороты: режиссёры всё чаще обращаются к визуальной эстетике кнопочных телефонов, первых блогов и дисков с надписями маркером.

FAQ

Какой жанр у сериала?

"Aught to Be" — романтическая драма с элементами музыкального ностальгического шоу.

Когда выйдет премьера?

Пока дата не объявлена, но производство находится в активной стадии подготовки.

Кто напишет музыку?

Композитор и исполнитель Эндрю Макмэхон создаёт оригинальные композиции специально для сериала.

Будет ли Хилтон в кадре?

По данным Variety, она ведёт переговоры о роли рассказчицы, но контракт пока не подписан.

На какой платформе выйдет сериал?

Amazon Prime Video, в рамках эксклюзивного партнёрства с 11:11 Media.

Мифы и правда

Миф: сериал — это реалити-шоу о жизни Пэрис Хилтон.

Правда: это полностью сценарный проект с актёрами, основанный на поп-культуре нулевых.

Миф: сюжет сосредоточен на знаменитостях.

Правда: основное внимание уделено истории любви обычной пары на фоне культурных перемен.

Миф: музыку создадут современные продюсеры.

Правда: за саундтрек отвечает автор эпохи — Макмэхон, который жил и творил в то время.

Исторический контекст

В начале 2000-х поп-культура переживала перелом: телевидение стало интерактивным, а знаменитости — ближе к зрителю. Появились реалити-шоу вроде The Simple Life, где Пэрис Хилтон и Николь Ричи показали новый формат звездной искренности. Именно этот опыт вдохновил Хилтон на создание собственного продюсерского бренда 11:11 Media, под которым сегодня выходит сериал.