Глянец возвращается, чтобы отомстить: Пэрис Хилтон запускает сериал, который перевернёт наше представление о нулевых
Пэрис Хилтон готовит для Amazon новый сериал "Aught to Be" — проект, который обещает стать ярким путешествием в эпоху начала 2000-х. Звезда реалити-шоу не только выступит продюсером, но и, возможно, появится в кадре как рассказчица.
Возвращение в нулевые
Хилтон совместно с компанией Tornante, известной по культовому мультсериалу "Конь Бо Джек", создаёт получасовое шоу, которое объединит поп-культуру, романтику и ностальгию. Производством займётся студия 11:11 Media, принадлежащая самой Пэрис.
Сюжет "Aught to Be" построен вокруг истории любви одной пары. Через их отношения зрителям покажут, как эпоха TRL, мобильных Sidekick и расцвета MySpace влияла на молодёжь. По словам создателей, каждая серия — это отдельная глава взросления и личного открытия, сопровождаемая саундтреком целого поколения.
"Каждая серия запечатлевает ключевой момент в развитии их отношений на фоне таких культурных вех, как TRL, Sidekicks и рождение социальных сетей. Сериал сочетает искренние эмоции с саундтреком целого поколения", — заявили авторы шоу.
Кто стоит за проектом
Помимо Хилтон, в числе исполнительных продюсеров — Эндрю Макмэхон, известный по группам Jack's Mannequin и Something Corporate. Музыкант не только вдохновил создателей сериалом своей композицией "Konstantine", но и напишет оригинальный саундтрек. В эпизодах прозвучат как новые, так и классические хиты Макмэхона.
Также над проектом работают Пэт Каннейн (шоураннер), Брюс Герш, Адам Лонди, Эрик Эйснер и Эван Лессер из Tornante. Их задача — создать атмосферу, в которой зритель почувствует вкус начала XXI века: первых соцсетей, зарождающегося гламура и доинстаграмной искренности.
Таблица "Сравнение": реалити-звёзды на ТВ
|Звезда
|Проект
|Платформа
|Роль
|Отличие
|Пэрис Хилтон
|Aught to Be
|Amazon
|Продюсер, рассказчица
|Ностальгическая драма о нулевых
|Ким Кардашьян
|American Horror Story
|FX
|Актриса
|Психологический триллер
|Селена Гомес
|Only Murders in the Building
|Hulu
|Продюсер, актриса
|Ироничный детектив
|Леди Гага
|Joker: Folie à Deux
|Warner Bros.
|Актриса
|Мюзикл-триллер
|Дрю Бэрримор
|The Drew Barrymore Show
|CBS
|Ведущая
|Ток-шоу о культуре и самопринятии
Советы шаг за шагом: как возродить дух нулевых в доме
-
Используйте яркие акценты: неон, розовый и серебристый — оттенки, вдохновленные поп-культурой MTV.
-
Добавьте ретро-технологии — от старых телефонов до CD-плееров. Они создают атмосферу подлинности.
-
Пересмотрите гардероб: блестящие сумки, джинсы с низкой посадкой и крупные украшения снова актуальны.
-
Включите саундтрек эпохи — Christina Aguilera, Blink-182, The Killers. Музыка задаёт эмоциональный тон.
-
Оформите пространство светодиодной подсветкой, как в ранних клубах Лос-Анджелеса.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: перегрузить интерьер деталями нулевых.
Последствие: пространство выглядит не как стильный ретро-уголок, а как музей эпохи.
Альтернатива: используйте отдельные акценты — постеры, лампы, аксессуары.
-
Ошибка: попытаться дословно повторить моду 2000-х.
Последствие: образ может выглядеть устаревшим.
Альтернатива: адаптируйте тренды — например, сочетайте джинсы-буткат с современной обувью.
А что если…
Если сериал Хилтон станет успешным, он может вдохновить новую волну проектов о начале XXI века. Тренд на "ностальгию по MySpace" уже набирает обороты: режиссёры всё чаще обращаются к визуальной эстетике кнопочных телефонов, первых блогов и дисков с надписями маркером.
FAQ
Какой жанр у сериала?
"Aught to Be" — романтическая драма с элементами музыкального ностальгического шоу.
Когда выйдет премьера?
Пока дата не объявлена, но производство находится в активной стадии подготовки.
Кто напишет музыку?
Композитор и исполнитель Эндрю Макмэхон создаёт оригинальные композиции специально для сериала.
Будет ли Хилтон в кадре?
По данным Variety, она ведёт переговоры о роли рассказчицы, но контракт пока не подписан.
На какой платформе выйдет сериал?
Amazon Prime Video, в рамках эксклюзивного партнёрства с 11:11 Media.
Мифы и правда
Миф: сериал — это реалити-шоу о жизни Пэрис Хилтон.
Правда: это полностью сценарный проект с актёрами, основанный на поп-культуре нулевых.
Миф: сюжет сосредоточен на знаменитостях.
Правда: основное внимание уделено истории любви обычной пары на фоне культурных перемен.
Миф: музыку создадут современные продюсеры.
Правда: за саундтрек отвечает автор эпохи — Макмэхон, который жил и творил в то время.
Исторический контекст
В начале 2000-х поп-культура переживала перелом: телевидение стало интерактивным, а знаменитости — ближе к зрителю. Появились реалити-шоу вроде The Simple Life, где Пэрис Хилтон и Николь Ричи показали новый формат звездной искренности. Именно этот опыт вдохновил Хилтон на создание собственного продюсерского бренда 11:11 Media, под которым сегодня выходит сериал.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru