От гламура к мультикам: чем Пэрис Хилтон удивит детей на YouTube

Можно ли представить светскую львицу Пэрис Хилтон в роли героини детского мультсериала? Совсем скоро это станет реальностью. В сентябре на YouTube стартует её новый анимационный проект "Пэрис и щенки", созданный специально для юных зрителей.

История с личными корнями

Сама Пэрис не скрывает, что сериал для неё - не просто развлекательный проект. Он вдохновлён её собаками и "продолжающейся всю жизнь любовью к животным".

"Это шоу очень личное для меня", — призналась Хилтон.

Главная героиня — девочка Пэрис Стар, фактически детское альтер-эго знаменитости. Сюжет развернётся в роскошном отеле, полном ярких красок, приключений и уюта. По словам Хилтон, идея выбрана не случайно.

"Действие сериала разворачивается в роскошном отеле, полном блеска, приключений и тепла — месте, которое для меня ощущается как дом, ведь я выросла в отелях, и они были моей игровой площадкой. В центре внимания — Стар, девочка, названная в честь моего детского прозвища. Она добрая, творческая и немного озорная — прямо как я в детстве", — рассказала Пэрис.

Что ждёт зрителей

Создатели описывают проект как историю о "креативности, доброте, музыке, дружбе и особой связи, которую мы формируем с нашими пушистыми малышами". Это мультфильм для детей от пяти до восьми лет, в котором щенки играют ключевую роль, а атмосфера наполнена теплом и юмором.

Первые четыре эпизода выйдут 23 сентября. Далее новые серии будут появляться еженедельно.

Особый проект для новой роли

Став мамой, Хилтон иначе смотрит на детское творчество и признаётся, что именно сейчас создание такого сериала ощущается особенно значимым.

"Сейчас, когда я мама, создание чего-то волшебного для детей и семей ощущается более значимым, чем когда-либо", — отметила она.

Кто стоит за мультсериалом

Над проектом трудились сразу несколько компаний: Hilton 11:11 Media, HappyNest Entertainment, 9 Story Media Group и Scholastic. Права на распространение принадлежат 9 Story Distribution.